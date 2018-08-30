Aurus Senat предстал перед посетителями ММАС-2018

Мы уже имели честь лицезреть новый президентский лимузин Aurus Senat на инаугурации Владимира Путина в мае этого года. Сегодня же, на стенде бренда Aurus на Московском международном автосалоне 2018, новый Senat предстал перед публикой для более близкого знакомства и в «гражданской» версии для всех желающих, кто сможет его себе позволить.

Бренд Aurus и его автомобили создаются под управлением Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Модель Senat будет выпускаться в версии со стандартной и удлиненной колесной базой, а его внешний вид определенно включает ряд дизайнерских решений Rolls-Royce , хотя по сравнению с Phantom новинка Aurus несколько короче.

Длина стандартного Aurus Senat составляет 5630 мм (у Phantom 5762 мм), из которой 3300 мм приходится на колесную базу (у Rolls-Royce база 3552 мм). Зато длиннобазный Aurus переигрывает британский роскошный лимузин в версии EWB по всем измерениям, имея длину 6630 мм против 5982 у «англичанина», и колесную базу 4300 мм против 3772 мм. Задняя подвеска Senat независимая многорычажная, с газонаполненными амортизаторами.

Неудивительно, что внутреннее убранство Aurus Senat представляет собой настоящее средоточие роскоши с премиальной кожаной отделкой и акцентами из натурального дерева и металла. Супер-седан щеголяет полностью цифровой приборной панелью и большим дисплеем мультимедиа-навигационной системы. Задние пассажиры также не обделены комфортом и получают кресла с откидными спинками, выдвижные столики и холодильник с хрустальными бокалами.

В движение Aurus Senat приводится одним из двух силовых агрегатов. Первый представляет собой гибридную систему из 4.4-литрового бензинового V8 и электромотора общей мощностью 590 лошадиных сил, работающую в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон Aurus Senat с таким силовым агрегатом до 100 км/ч занимает менее 6 секунд. Топовый же мотор 6.6 л V12 выдает 848 лошадиных сил, что гораздо больше, чем «фантомовские» 563 л.с.

Кроме того, российская разработка выгодно выделяется на фоне Rolls-Royce наличием полного привода, в то время как у Phantom привод только задний, а любителям 4x4 придется обратить внимание на Rolls-Royce Cullinan.

В продажу на российском рынке Aurus Senat поступит в начале 2019 года, цена пока что озвучена не была, но, по слухам и предварительным анонсам, она будет ниже на 20%, чем у Rolls-Royce. Если модель будет успешной, то ее начнут предлагать и на зарубежных рынках. Кроме того, в будущем линейка Aurus пополнится минивеном Arsenal и внедорожником Komendant.

В 2019 и 2020 годах Aurus планирует выпустить порядка 150 автомобилей. К 2021 году объем производства при наличии спроса должен вырасти до 5000 единиц, а максимальная расчетная мощность производства составит 10000 машин ежегодно.