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Врио губернатора Самарской области станет обладателем первой серийной Lada Vesta Sport
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Врио губернатора Самарской области станет обладателем первой серийной Lada Vesta Sport 

ТАСС + ещё 4 8 часов назад
Фото: progorodsamara.ru
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров станет первым покупателем новинки "АвтоВАЗа" — автомобиля Lada Vesta Sport. Об этом в четверг говорится сообщении департамента информационной политики правительства Самарской области.
"Первым покупателем Lada Vesta Sport станет глава региона Дмитрий Азаров. Сертификат на приобретение первого серийного автомобиля ему вручил президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис в рамках Московского международного автосалона", — говорится в сообщении.
"Это действительно современный автомобиль, причем автомобиль спортивный. Прошедшей зимой я впервые имел опыт спортивного зимнего вождения на полигоне «АвтоВАЗа», и на меня это произвело очень сильное впечатление", — цитирует департамент информационной политики слова Азарова.
На Московском автосалоне «АвтоВАЗ» представил новые модели: семейство Granta, Vesta Cross, Xray Cross и флагман семейства Vesta — Vesta Sport. Компания также представила концепт внедорожника Lada 4x4 Vision. Как сообщалось ранее, «АвтоВАЗ» планирует начать продажи новых Lada XRay Cross и Lada Vesta Sport до конца текущего года.
Группа «АвтоВАЗ» входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу для брендов Lada, Renault, Nissan и Datsun. На сегодняшний день бренд Lada представлен более 20 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют шесть модельных семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta, Kalina и 4x4. Бренд занимает 20% российского рынка легковых автомобилей.
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