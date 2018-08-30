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Alfa Romeo готовит конкурента BMW X1
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Alfa Romeo готовит конкурента BMW X1 

Motor.ru 10 часов назад
Фото: Motor.ru
В модельном ряду Alfa Romeo могут появиться два новых кроссовера. Их продажи начнутся в течение ближайших трех лет. Флагманский вседорожник, который разместится на ступеньку выше Stelvio, будет конкурировать с Audi Q7, младший поборется за покупателей с Volvo XC40, BMW X1, Audi Q3 и Range Rover Evoque.
По данным издания Auto Express, в основе компактного кроссовера «Альфы» будет лежать «тележка» Giorgio, которая используется при постройке седана Giulia и вседорожника Stelvio. Базовые версии модели будут заднеприводными, полный привод предложат в качестве опции.
Гамма двигателей нового кроссовера будет состоять из бензиновой двухлитровой «четверки» и некой гибридной силовой установки. Помимо этого, машина получил систему автономного управления третьего уровня: она сможет самостоятельно передвигаться в пределах определенных дорог.
Ранее сообщалось, что флагманский вседорожник Alfa Romeo будет комплектоваться «умеренной» гибридной системой, в состав которой войдет двухлитровый бензиновый двигатель с электрическим турбонагнетателем и 48-вольтовая бортовая энергосистема. Отдача агрегата составит от 350 до 400 лошадиных сил.
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