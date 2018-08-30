Alfa Romeo готовит конкурента BMW X1

По данным издания Auto Express, в основе компактного кроссовера «Альфы» будет лежать «тележка» Giorgio, которая используется при постройке седана Giulia и вседорожника Stelvio. Базовые версии модели будут заднеприводными, полный привод предложат в качестве опции.

Гамма двигателей нового кроссовера будет состоять из бензиновой двухлитровой «четверки» и некой гибридной силовой установки. Помимо этого, машина получил систему автономного управления третьего уровня: она сможет самостоятельно передвигаться в пределах определенных дорог.

Ранее сообщалось, что флагманский вседорожник Alfa Romeo будет комплектоваться «умеренной» гибридной системой, в состав которой войдет двухлитровый бензиновый двигатель с электрическим турбонагнетателем и 48-вольтовая бортовая энергосистема. Отдача агрегата составит от 350 до 400 лошадиных сил.