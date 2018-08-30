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Две обновлённые модели Geely начнут продавать в России до конца года
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Две обновлённые модели Geely начнут продавать в России до конца года 

Wroom.ru 3 часа назад
Фото: Wroom.ru
Китайская марка Geely представила на Московском автосалоне несколько автомобилей, среди которых есть как новые модели, так и модернизированные версии уже известных машин.
Обновлённый кроссовер Geely Emgrand X7 (на заглавном фото) уже выпускают на заводе «Белджи» в Белоруссии, а до конца этого года машина должна появиться у российских дилеров марки. Автомобиль получил новое оформление передка и более современный интерьер.
Под капотом — модернизированные бензиновые моторы 1.8 (133 л. с.) и 2.0 (139 л. с.) Первый двигатель сочетается с механической коробкой передач, а второй — с шестиступенчатым «автоматом». А вот версия с 2,4-литровым мотором мощностью 148 сил исчезла из модельного ряда. Привод по-прежнему может быть только передним.
По схожему рецепту обновился и седан Geely Emgrand 7: новый более современный салон, подретушированный дизайн кузова, модернизированные моторы 1.5 и 1.8, развивающие 103 и 133 л. с. соответственно.
Цены на рестайлинговые модели Emgrand X7 и Emgrand 7 объявят ближе к старту продаж. Сейчас кроссовер стоит от 799 000 рублей, а седан обойдётся как минимум от 649 000 рублей.
Более далёкая перспектива — компактный кроссовер Geely SX11. Автомобиль построен на новой модульной платформе, созданной совместно с компанией Volvo, и оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 177 л. с. в сочетании с роботизированной коробкой.
Как рассказали сайту Wroom.ru представители компании, ожидать появления модели на российском рынке можно в 2020 году. При этом автомобиль будет продаваться не под буквенно-цифровым индексом, а под оригинальным названием.
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