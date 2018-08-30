Volkswagen Tanoak может быть дешевле, чем Honda Ridgeline

Если Volkswagen Tanoak будет запущен в производство, то его стоимость может оказаться ниже, чем у Honda Ridgeline

Концепт Atlas Tanoak от Volkswagen на автосалоне в Нью-Йорке в этом году поддразнивал публику потенциальным запуском в производство, однако на данный момент официального «зеленого света» от производителя для серийного запуска пока нет.

При этом Volkswagen считает, что модель «хорошо подходит для бренда» особенно на американском рынке.

По мнению немецких производителей, «это очень патриотический сегмент, которым доминируют американские производители», поэтому немцам нужно найти альтернативные способы проникновения в него.

В германском офисе даже готовы дать своей модели более доступную цену и таким образом в соответствующем модельном ряду стать дешевле чем у японских конкурентов с моделью Honda Ridgeline.

Во время автосалона в Нью-Йорке Volkswagen получил очень позитивный отклик со стороны СМИ и посетителей. Это заставило их начать рассматривать производственную версию, которая может стать первым пикапом от VW в Соединенных Штатах.

Прежде чем принять окончательное решение, автопроизводителю необходимо лучше исследовать рынок, чтобы выяснить, есть ли место для предложения нишевого пикапа из Германии.

Volkswagen Atlas Tanoak основан на производстве внедорожника Atlas и использует его 3,6-литровый двигатель V6 с крутящим моментом 276 лошадиных сил и 360 Нм. Автоматическая коробка передач с восемью скоростями передает мощность в полноприводную систему 4Motion.