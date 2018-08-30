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Mercedes-Benz S-Class стали оснащать двухлитровым двигателем
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Mercedes-Benz S-Class стали оснащать двухлитровым двигателем 

Motor.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Motor.ru
В Китае состоялся дебют новой базовой модификации седана Mercedes-Benz S-Class — S 320 L — оснащенной умеренно-гибридной силовой установкой на базе двухлитрового бензинового турбомотора. Аналогичный агрегат первыми получили купе и кабриолет Mercedes-Benz E 350.
Силовая установка Mercedes-Benz S 320 L состоит из 2,0-литрового двигателя M274 с двумя «твинскрольными» турбонагнетателями, отдача которого составляет 299 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. «Четверка» работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Агрегат дополняет система EQ-Boost: стартер-генератор с ременным приводом мощностью 14 сил и 150 Нм, работающий от отдельной 48-вольтовой энергосети, способен кратковременно повышать отдачу при разгоне, а также глушить и запускать двигатель во время движения.
Модификация S-Class с гибридной силовой установкой придет на смену дорестайлинговой машине, которая оснащалась трехлитровым твин-турбо двигателем V6. Отдача агрегата, сопряженного с девятидиапазонным «автоматом», составляла 272 лошадиные силы. О выходе версии S 320 L за пределы китайского рынка пока ничего не сообщается.
В России Mercedes-Benz S-Class предлагается в шести модификация с дизельными и бензиновыми двигателями. Начальная версия седана оснащается 2,9-литровым дизелем мощностью 250 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, топовая — твин-турбо мотором 6.0 V12, отдача которого составляет 530 лошадиных сил и 830 Нм момента.
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