И всё-таки приедет! В 2019 году в России начнут продавать фастбэк Volkswagen Arteon

Компания Volkswagen представила на Московском автосалоне фастбэк Arteon. И, как удалось узнать представителю портала «За Рулём — Кубань», не просто так — данную модель всё-таки будут продавать в России.

Правда желающим покататься на «авангардном Gran Turismo» (так называют Arteon в компании) придётся подождать — старт продаж запланирован на вторую половину 2019 года. Об этом рассказал представитель немецкой марки Алексей Самосадов.

Алексей Самосадов: " Volkswagen Arteon ожидается в России во второй половине 2019 года. Привозить будут из Германии. По ценам пока информации нет, но можно смело предположить, что он будет дороже «Пассата».

Напомним, Volkswagen Arteon был представлен в 2017 году на автосалоне в Женеве. Фастбек сменил в модельном ряду компании седан Passat CC. Он построен на модифицированной платформе MQB, и больше «Пассата» — на 94 мм длиннее (4862 мм), на 40 мм шире (1871) и 28 мм ниже (1427 мм). Колёсная база увеличилась на 50 мм (2841 мм).

На Московском автосалоне демонстрировалась версия Volkswagen Arteon R-Line. Она отличается передним бампером с увеличенными воздухозаборниками с чёрной глянцевой отделкой внутри, а также чёрным спойлером, значками R-Line и особыми колёсными дисками размером 19 и 20 дюймов.

Представленный в Москве Volkswagen Arteon R-Line оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, мощностью 280 л.с. — это топовый агрегат в моторной гамме, пару которому составляет восьмиступенчатый «автомат». Привод передний или полный.

Минимальная стоимость Volkswagen Arteon в Германии — 38 250 евро. По текущему курсу это 3 038 258 рублей. Версия R-Line обойдётся в 41 950 евро, или в 3 332 155 рублей.