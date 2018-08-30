Skoda представит в Париже концепт‐кар Vision RS

Премьера нового Vision RS от Skoda пройдет на автосалоне в Париже. Главными особенностями автомобиля станет кузов с резкими выштамповками и узкая оптика. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

Чешская компания Skoda опубликовала дизайн-скетчи концепт-кара Vision RS, который должен дать представление о будущем развитии семейства RS. Особенностью модели станет кузов с резкими гранями выштамповок, узкая треугольная головная оптика и передний бампер с элементами из карбона.

Технические характеристики пока не сообщаются. Новинку представят осенью на моторшоу в Париже.