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Видео: «пончики» на брутальном Jeep Grand Cherokee Trackhawk
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Видео: «пончики» на брутальном Jeep Grand Cherokee Trackhawk 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На YouTube-канале Outchea Racing опубликовано видео с «пончиками» в исполнении брутального внедорожника Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Действие происходит в дождь на поле, очевидно, расположенном вблизи или на территории некой фермы.
Под капотом Jeep Grand Cherokee Trackhawk установлен 6,2-литровый двигатель Hemi V8 c механическим нагнетателем. Отдача агрегата, совмещенного с восьмидиапазонным «автоматом», составляет 717 лошадиных сил и 875 Нм крутящего момента. С места до «сотни» внедорожник разгоняется за 3,7 секунды. Его максимальная скорость — 290 километров в час.
Видео: OUTCHEA RACING
В июне модификация Trackhawk стала доступна и для российских покупателей. Внедорожник, укомплектованный адаптивной подвеской с амортизаторами Bilstein, дифференциалом с электронной блокировкой, функцией лаунч-контроля, системой выбора режимов работы управляющей электроники и тормозными механизмами Brembo, оценили в 8,2 миллиона рублей.
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