«АвтоВАЗ» представил концептуальный внедорожник 4х4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» представила на Московском международном автосалоне концепт новой Lada 4×4. Сам автомобиль поступит в серийное производство не ранее 2022 года.

Директор по дизайну Lada Стив Маттин заявил, что развитие бренда и продуктового портфеля продолжится. «С 4x4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4», — цитирует Маттина РИА Новости

Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис добавил, что новинки бренда и лидерство Lada на российском рынке дают стабильность предприятиям. Производственные площадки будут развиваться, их адаптируют, применяя лучшие международные технологии, подчеркнул он.