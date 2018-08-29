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«АвтоВАЗ» представил концептуальный внедорожник 4х4 Vision
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«АвтоВАЗ» представил концептуальный внедорожник 4х4 Vision 

Москва24 + ещё 23 29 августа 2018
Фото: Москва24
Компания «АвтоВАЗ» представила на Московском международном автосалоне концепт новой Lada 4×4. Сам автомобиль поступит в серийное производство не ранее 2022 года.
Директор по дизайну Lada Стив Маттин заявил, что развитие бренда и продуктового портфеля продолжится. «С 4x4 Vision мы демонстрируем потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарном Lada 4x4», — цитирует Маттина РИА Новости.
Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис добавил, что новинки бренда и лидерство Lada на российском рынке дают стабильность предприятиям. Производственные площадки будут развиваться, их адаптируют, применяя лучшие международные технологии, подчеркнул он.
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