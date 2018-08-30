Lifan привёз на ММАС топовый паркетник

На выставку в столице китайский производитель привёз сразу три новинки. Речь идёт о флагманском паркетнике, минивэне и электроседане. Пока что он не уточнил ни сроки старта продаж, ни ориентировочные ценники на свою продукцию. Скорее всего производитель пытается оценить реакцию российской публики на его новинки.

Напомним, что модель Х80 продаваться в Китае начала ещё в прошлом году. Кроссовер доступен только в исполнении на семь мест. На домашнем рынке эта машина комплектуется мотором объёмом в 2 литра мощностью в 184 лошадиные силы. Работает данный механизм в паре с трансмиссией на 6 ступеней механического или автоматического типа.

M7 в Поднебесной продаётся с агрегатами на 1.8 м 2.0 литра, отдача которых составляет 133 и 141 лошадиную силу соответственно. Кроме того, в линейке есть и турбированный полуторалитровый мотор с отдачей в 141 лошадиную силу. Модель 820 EV в Китае ещё не продаётся, поэтому её спецификации неизвестные. Если верить слухам, новинка получит электроагрегат с общей отдачей в 136 лошадиных сил. А запас хода составит не менее 300 километров.