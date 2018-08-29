«Пацаны» в восторге. Представлена LADA Vesta Sport

«Автоваз» постепенно расширяет свою модельную линейку. Помимо внедорожных версий Cross, тольяттинский автогигант нацелился на производство спортивных версий автомобилей. Первая громкая премьера — LADA Vesta Sport.

Стоит отметить, что автомобиль достаточно сильно отличается от стандартного седана. Прежде всего, LADA Vesta Sport получила перенастроенную подвеску, 1,8-литровый двигатель с новыми распредвалами и усовершенствованной системой регулировки фаз газораспределения. Благодаря этим доработкам, мощность силового агрегата составила 145 л.с. вместо 122 л.с. Время разгона с места до 100 км/ч, разумеется, улучшилось — теперь LADA Vesta набирает первую «сотню» за 9,6 с. Что касается максимальной скорости, то по заверениям представителям «Автоваза», седан сможет разгоняться до 196 километров в час.

Lada Vesta Sport с уменьшенным до 162 мм дорожным просветом и усиленными тормозами обзавелась и новым передним бампером, который выгодно отличается специальным аэродинамическим спойлером, обеспечивающим лучшую прижимную силу для передней части автомобиля. Задняя часть седана также получила ряд изменений, в частности появился новый бампер, патрубки выхлопной системы и спойлер на крышке багажника.

Изменился и салон автомобиля. В седане появились новые кресла с развитой боковой поддержкой, которые настраивают водителя и пассажира на спортивный лад