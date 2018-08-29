Lada Vesta Sport получит 1,8-литровый двигатель мощностью 142 л.с

АвтоВАЗ уже давно представил «заряженный» седан Lada Vesta Sport. И рассказал как о внешности, так и об интерьере новинки.

Неизвестной оставалась лишь одна деталь — мощность двигателя. И, как выяснили представители портала «За Рулём — Кубань», которые находятся на Московском международном автосалоне, отдача агрегата составит 142 лошадиных силы.

Lada Vesta Sport получит форсированный 1,8-литровый 16-елапанный мотор мощностью 142 л.с. Также у седана будут модернизированы системы впуска и выпуска.

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