Volkswagen показал интерьер нового кроссовера

Volkswagen показал интерьер крошечного кроссовера

Компания Volkswagen опубликовала новые тизеры своего самого маленького кроссовера — T-Cross. В этот раз немецкий производитель показал, каким будет интерьер модели.

Новинка будет построена на модульной платформе MQB, которая также использовалась для создания хэтчбека Polo. Модель окажется примерно на 38 сантиметров короче «Тигуана», а ее колесная база окажется на 27 миллиметров меньше.

Кроссовер получит сдвижные сиденья второго ряда, которые для увеличения места в багажнике можно будет сместить вперед на 15 сантиметров. Объем «грузового» отсеке достигнет 455 литров (1281 литров при сложенных креслах).

В гамму двигателей «ТиКросса» войдут 95— и 115-сильный трехцилиндровые агрегаты объемом один литр, 1,5-литровый мотор мощностью 150 сил, а также 1,6-литровая дизельная «четверка», выдающая 95 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.

В оснащение новинки войдет электронная приборка, беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема Beats и 18-дюймовые колесные диски.

Премьера кроссовера состоится осенью на автосалоне в Париже.