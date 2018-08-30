Volkswagen раскрыл интерьер родственного Polo кроссовера

Немецкая марка распространила новые скетчи маленького «паркетника» T-Cross. Официальная премьера модели состоится этой осенью.

Кроссовер T-Cross построен на платформе MQB-A0, которая также лежит в основе еврохэтча Polo последней генерации и «паркетника» Seat Arona («наш» Поло-седан базируется на «тележке» PQ25). Первые изображения своей новинки Volkswagen опубликовал в июле, в том же месяце в Сеть выложили фото и видео закамуфлированных тестовых образцов. А теперь немцы рассекретили интерьер T-Cross.

В салоне кросса прослеживаются черты родственного Polo: «паркетник» тоже получил цифровую «приборку», которая визуально объединена с большим сенсорным экраном мультимедиа-системы, а для передней панели и центральной консоли предусмотрены цветные вставки. Как и у Поло, центральные дефлекторы обдува находятся под тачскрином, но у кроссовера это единая полоска, тогда как у хэтча — два отдельных дефлектора. Кроме того, на картинках не видно блока управления климатической установкой с традиционными шайбами, зато под планшетом имеется некий темный массив — не исключено, что это еще одна сенсорная панель.

Длина Volkswagen T-Cross составляет 4 107 мм, что на 54 мм больше, чем у хэтчбека Polo. Высота «паркетника» равна 1 558 мм (+97 мм по сравнению с хэтчем), ширина и колесная база у машин одинаковые — 1 750 и 2 563 мм. Для сравнения, габариты Seat Arona: 4 138/1 780/1 552 мм, расстояние между осями — 2 566 мм. Отметим, у Ароны совсем другой салон.

Минимальный объем грузового отсека T-Cross — 385 литров, у Поло и «испанца» — 351 и 400 литров соответственно. При этом у кросса Volkswagen кресла второго ряда имеют продольную регулировку, их можно подвинуть вперед на 15 см, тогда объем багажника увеличится до 455 литров. Для Polo и Arona такое решение не предусмотрено. Если же в T-Cross сложить спинки задних сидений, то объем грузового отсека будет равен 1 281 л.

На европейском рынке Volkswagen T-Cross предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 TSI (95 или 115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.5 TSI (150 л.с.), а также с дизелем 1.6 TDI (95 л.с.). Такие же моторы есть у Polo и Arona. Как и у «младшего» кроссовера Seat, привод у T-Cross будет только передним.

Мировая премьера нового «паркетника» Volkswagen состоится в октябре 2018 года, до «старосветских» дилеров модель доберется весной 2019-го. В линейке марки T-Cross окажется на ступеньку ниже кроссовера T-Roc (4 234/1 819/1 573 мм, колесная база — 2 590 мм). Предполагаемая цена нового кросса — от 17 000 евро (около 1 349 000 рублей по актуальному курсу), тогда как T-Roc в Германии, например, обойдется минимум в 20 390 евро (примерно 1 618 000 рублей).

VW T-Cross еще планируют продавать в Бразилии и Китае, причем в этих странах модель, скорее всего, немного подрастет. В России «паркетник» не появится. Между тем для нашего рынка Volkswagen готовит другой новый кроссовер: ожидается, что в 2020-м на калужском заводе концерна стартует производство модели, которая в Китае известна как Tharu.

По материалам: www.kolesa.ru