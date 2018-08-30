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Преемником McLaren F1 станет 1000-сильный супергибрид
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Преемником McLaren F1 станет 1000-сильный супергибрид 

Motor.ru 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Самая быстрая модель в истории McLaren — Speedtail — получит гибридную силовую установку мощностью свыше 1000 лошадиных сил. В ее основе будет лежать твин-турбо «восьмерка», схожая с той, что используется на гоночном McLaren 570S, а гибридная составляющая будет реализована не так, как в P1. Об этом в интервью изданию Top Gear сообщил глава британской марки Майк Флюитт.
McLaren Speedtail позиционируется как идеологический преемник легендарного F1. Модель станет частью топовой линейки Ultimate Series, куда уже входят супергибрид P1 и экстремальный трековый гиперкар Senna. Speedtail будет отличаться посадочной формулой 1+2, полностью карбоновой конструкцией кузова и уникальной аэродинамикой.
По предварительной информации, «Спидтейл» сможет разгоняться до более чем 391 километра в час, но по словам Флюитта, компания не намерена устанавливать рекорд скорости и конкурировать с Koenigsegg или Hennessey. Вместо этого инженеры McLaren сосредоточатся на том, чтобы сделать гиперкар «комфортным и удобным в управлении».
Тираж McLaren Speedtail составит 106 экземпляров (все они уже проданы), а минимальная цена — 1,6 миллиона фунтов стерлингов (140,4 миллиона рублей по текущему курсу).
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