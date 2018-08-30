От «Запорожца» до танка: как заводятся машины после 10-летнего простоя

Что общего у вросшего в землю рыдвана и давно не ездившей боевой машины? Желание их хозяев запустить моторы!

Процедура по оживлению двигателя старья напоминает танцы с бубнами. Придется как следует упросить железное существо пробудиться от многолетнего сна и, если это происходит, радости и удивления нет предела.

Запуск двигателя ЗАЗ-968 по прозвищу «Дед Матвей» после 10-летнего простоя:

Запуск двигателя ВАЗ-2106, простоявшего в гараже 20 лет:

Запуск двигателя ГАЗ-3110 «Волга» после пятнадцатилетнего простоя:

Запуск двигателя экскаватора ЭО-4112 после многолетнего простоя:

Запуск двигателя танка Т-64 после 15-летнего простоя. Это одна из боевых машин, вывезенных из Крыма в Николаев в конце 2014 года: