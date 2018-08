«Мы увидим вас в зеркале заднего вида»: BMW перетроллил Audi в твиттере

Как же мы скучали без увлекательного публичного троллинга немецких автомобильных брендов BMW Audi . Но недавно противостояние продолжилось — концерн BMW опубликовал в твиттере фотографию нового автомобиля BMW M4 в эксклюзивном цвете «яс марина блю» (Yas Marina Blue). Позади автомобиля на фото были изображены искры фейерверков, часть из которых очень уж напомнила логотип… Audi. Конечно, представители «Ауди» не могли оставить это без внимания, и понеслось.

Во-первых, давайте посмотрим на то, с чего все началось. Согласитесь, бренд Audi (учитывая вечное его соперничество с BMW) так и всплывает в сознании, когда смотришь на это презентационное фото новенького М4.

Sparks fly for this #M4 in exclusive Yas Marina Blue. Image by @jinphotos. #MMondays pic.twitter.com/05bohy4Inj

— BMW USA (@BMWUSA) 20 августа 2018 г.

От автомобиля M4 в эксклюзивном цвете яс марина блю летят искры.

Увидев «себя» на фотографии М4 от BMW, концерн Audi решил продолжить многолетний троллинг и ретвитнул пост соперников, сделав подпись «Когда ты это видишь…». Естественно, твиттер загудел — тысячи ретвитов и десятки тысяч лайков обрушились на остроумный подкол главного антагониста BMW.

When you see it… https://t.co/t5C4ejMMBp

— Audi (@Audi) 21 августа 2018 г.

Но не тут-то было. Рекламщики BMW отреагировали практически сразу, и уже через день в твиттере был опубликован баварский ответ. Лично мы аплодировали стоя.

«Мы увидим это там же, где и всегда, — в зеркале заднего вида», — таков был ответ BMW.

We see it, where we usually do… in the rear view mirror.

— BMW USA (@BMWUSA) 22 августа 2018 г.

Больше от Audi едких реплик в адрес оппонентов не поступало, и пользователи засчитали победу BMW — в сети даже начался флешмоб, который стал реакцией на этот интернет-бой. В основном фолловеры постят гифки с аплодисментами в адрес SMM-менеджера BMW. Заслуженно.

pic.twitter.com/Ar9PfK9QCG

— RX100 wala Batman (@RX100walaBATMAN) 22 августа 2018 г.

pic.twitter.com/bo52qf8Gdi

— Kay (@18GoonerKay86) 22 августа 2018 г.

Противостояние Audi и BMW началось больше десяти лет назад, причем кашу заварили именно баварцы. В 2006 году они опубликовали «поздравление» — Audi тогда был признан лучшим автомобилем в Южной Африке.

«Поздравляем Audi с победой в номинации «Лучшая машина в Южной Африке — 2006″. От обладателя звания лучшего автомобиля 2006 года», — говорилось в «открытке».

Подразумевалось, что автомобиль BMW тогда был признан лучшим автомобилем года в принципе, и локальная победа в Южной Африке по сравнению с этим выглядела местечково. Реакция Audi не заставила себя ждать, и вскоре немцы опубликовали свое «поздравление».

«Поздравляем BMW со званием лучшего автомобиля 2006 года. От шестикратного победителя гонок Le Mans 24 Hour».

Вот, кстати, те самые «открытки».

С тех пор между Audi и BMW постоянное публичное соперничество, которое не только радует сетевых троллей, но и очевидным образом подогревает интерес автолюбителей по всему миру к автомобилям этих брендов. Впрочем, как только появилось это противостояние, родилась и гипотеза о маркетинговом сговоре двух корпораций ради привлечения внимания. Но даже если это действительно так, это все же гениально и каждый раз просто превосходно в исполнении.