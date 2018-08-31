Hyundai Elantra 2019 получит обновленный дизайн

В автосалоны Hyundai Elantra 2019 в Соединенных Штатах попадет уже нынешней осенью и эксперты прогнозируют хороший спрос на рестайлинговый седан, получивший довольно смелый дизайн.

Сменив образ, обновленная Elantra обзавелась иной радиаторной решеткой, а фары приобрели треугольную форму.

Также в передней части экстерьера можно увидеть иные крылья и капот, тогда как в задней появился новое багажное отделение со спойлером.

В оснащение модернизированной Hyundai Elantra 2019 входит серьезный пакет систем безопасности, а под капотом приятно удивит разнообразие.

В основном изменения седана коснулись внешности, но есть новшества и в интерьере. К примеру, знакомая система мультимедиа на самом деле абсолютно иная, чем в предшественника — AVN 5.0 с приличным монитором на 8 дюймов и более шустрым процессором.

Седан доступен с тремя двигателями, причем каждый предназначен для своей комплектации.

Так версии SE, SEL и Limited получили 147-сильный мотор Atkinson на 2,0 L. А вариант Eco оснащен 128-сильным турбоагрегатом на 1,4 L.

Спортивная модификация Elantra работает от четырехцилиндрового турбомотора на 1,6L в паре с «механикой» на 6 скоростей.

Презентацию обновленной Elantra 2019 Hyundai планирует на 2018 год.