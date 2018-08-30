Московский автосалон: ТОП новинок, которые надо увидеть-2

Продолжаем рассказывать о самых значимых автоновинках проходящего сейчас в Москве мотор-шоу.

Hyundai Santa Fe Корейская компания Hyundai продемонстрировала обновлённый Santa Fe. Внедорожник хоть и четвертой генерации, но его запросто распознаешь по своеобразной радиаторной решетке — «ячейке». Узнаваема в автомобиле и изогнутая линия крыши. Также машина имеет короткий свес, обновлённую переднюю панель с тачпад, двухэтажную головную оптику.

Не могут не удивлять опции кроссовера. Здесь серьезный комплекс системы безопасности: водитель не закроет машину, если в салоне остались домашние животные или дети. Также пассажир не сможет открыть свою дверцу, если по соседней полосе едет какое-то транспортное средство.

Обновлённый Santa Fe уже стоит на прилавках автосалонов.

Автомобиль от обычного хэтча отличается дополнительным обвесом из пластика, увеличенным клиренсом, 17-дюймовыми дисками колес.

Кроссовая версия имеет рейлинги, антенну плавник на крыше и задние дисковые тормоза.

Среди других опций Xray Cross обзавелся: режимом движения по песку, зимним режимом ESC, Sport режимом для АМТ, кнопкой включения простого режима ESC и отключением ESC.

Машина только заднеприводная.

Отечественный производитель хочет начать продажи этой машины уже в декабре 2018 года.