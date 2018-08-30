Hyundai Santa Fe в специальной серии обойдется в 2,85 млн рублей

Hyundai Santa Fe в специальной серии обойдется в 2,85 млн рублей На стенде Hyundai в рамках Московского автосалона дебютировал Hyundai Santa Fe нового поколения в серии Black&Brown. Стоимость новинки составляет 2 849 000 рублей.

Hyundai Santa Fe в версии Black&Brown выполнен в кузове цвета Phantom Black, имеет хромированную радиторную решетку, 19-дюймовые колесные диски, отделку салона кожей коричневого цвета. В список опционального оснащения, доступного для этой модели, входят светодиодная оптика, проекционный дисплей, приборная панель с цветным экраном и другое оборудование. Добавим, что внедорожник в версии Black&Brown оснащен 2,2-литровым 200-сильным дизелем и 8-скоростной КПП.

Согласно данным статистики «Автостат Инфо», за первые семь месяцев 2018 года Hyundai продал на российском рынке 52 806 автомобилей класса SUV. Это на 42,7% больше, чем было реализовано годом ранее — 36 993 авто. Объем продаж модели Hyundai Santa Fe в этот период вырос на 8,2% в годовом сравнении и составил 4116 ед. авто против 3804 ед., реализованных годом ранее.