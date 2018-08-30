Ещё
Hyundai Santa Fe в специальной серии обойдется в 2,85 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai Santa Fe в специальной серии обойдется в 2,85 млн рублей 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Hyundai Santa Fe в специальной серии обойдется в 2,85 млн рублей На стенде Hyundai в рамках Московского автосалона дебютировал Hyundai Santa Fe нового поколения в серии Black&Brown. Стоимость новинки составляет 2 849 000 рублей.
Hyundai Santa Fe в версии Black&Brown выполнен в кузове цвета Phantom Black, имеет хромированную радиторную решетку, 19-дюймовые колесные диски, отделку салона кожей коричневого цвета. В список опционального оснащения, доступного для этой модели, входят светодиодная оптика, проекционный дисплей, приборная панель с цветным экраном и другое оборудование. Добавим, что внедорожник в версии Black&Brown оснащен 2,2-литровым 200-сильным дизелем и 8-скоростной КПП.
Согласно данным статистики «Автостат Инфо», за первые семь месяцев 2018 года Hyundai продал на российском рынке 52 806 автомобилей класса SUV. Это на 42,7% больше, чем было реализовано годом ранее — 36 993 авто. Объем продаж модели Hyundai Santa Fe в этот период вырос на 8,2% в годовом сравнении и составил 4116 ед. авто против 3804 ед., реализованных годом ранее.
«Автостат Инфо»: последние новости
Москвичи купили за семь месяцев 745 пикапов Volkswagen Tiguan —хит-продаж «Фольксваген» на рынке SUV в России «АвтоВАЗ» продемонстрировал новую дизайн-концепцию марки LADA
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вся правда: что ждет россиян в Крыму104
Новый кроссовер KIA создаст специально для России
Renault «убьет» Lada Vesta Cross?3
Lifan привез в Москву флагманский кроссовер X80
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта73
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
01:11
Бампер важнее: лихач на Mercedes перевернул «Газель»
ДТП
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:30
Объявлены цены на новую Lada Granta
Бортжурнал Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение