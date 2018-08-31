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Новый гиперкар Koenigsegg расскажет о скандинавской мифологии
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Новый гиперкар Koenigsegg расскажет о скандинавской мифологии 

Motor.ru + ещё 10 14 часов назад
Фото: Motor.ru
Преемник самого быстрого гиперкара планеты — Koenigsegg Agera RS — может получить апокалиптическое название Ragnarok. В скандинавской мифологии так называется гибель всего мира и последующее его возрождение. По данным McLarenLife, новая машина будет легче и мощнее «Агеры», а некоторые ее стилистические решения будут позаимствованы у трекового гиперкара Aston Martin Valkyrie AMR Pro.
Так, по слухам, масса Koenigsegg Ragnarok составит менее 1200 килограммов против 1395 килограммов у Agera RS. Отдачу силовой установки, которая может получить некую гибридную составляющую и отсечку на 9000 оборотах в минуту, доведут до 1440 лошадиных сил (агрегат Agera RS с опциональным пакетом увеличения модности выдает 1360 сил).
Также сообщается, что дизайн передней части кузова нового гиперкара выполнят в стилистике трекового Valkyrie AMR Pro и гибридной Regera. Модель сохранит съемную крышу, но она не будет убираться в багажный отсек.
Ранее глава Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг рассказал, что преемник Agera RS получил модернизированную пятилитровую твин-турбо «восьмерку», отдача который по сравнению с предыдущей вырастет на 20-30 лошадиных сил. Чтобы дистанцироваться модель от «Регеры» ее не планируется оснащать гибридной установкой и бесступенчатой трансмиссией Direct Drive.
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