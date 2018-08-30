Преемника Koenigsegg Agera назовут Ragnarok

Предполагается, что новый гиперкар шведской марки дебютирует уже в следующем году.

Появилась информация о следующей модели Koenigsegg . Как сообщает издание The Supercar Blog, ссылаясь на «надежный источник», новый гиперкар получит апокалиптическое имя Ragnarok. Это название позаимствовано в древнескандинавской мифологии и означает конец света, смерть богов и возможное возрождение.

Тизер нового гиперкара Koenigsegg

Автомобиль будет обладать мощью, оправдывающей его имя. Утверждается, что двигатель, который разрабатывается для Ragnarok, будет выдавать 1 440 л.с., а еще он будет каким-то образом гибридизирован и развивать максимальные 9 000 об/мин. Массу автомобиля планируют удержать в пределах 1 200 кг.

Правда, все это слухи, которые не совсем совпадают с тем, что ранее сообщал глава компании Кристиан фон Кёнигсегг. Он заявлял, что новый гиперкар оснастят обновленной версией пятилитровой V-образной «битурбовосьмерки» от Agera RS мощностью около 1 360 л.с., раскручиваемой до 8 800 об/мин.

Koenigsegg Agera RS Кёнигсегг уже подтвердил, что новый гиперкар дебютирует в рамках Женевского автосалона в марте 2019 года. Ранее компания уже публиковала тизер, судя по которому у автомобиля будет массивный диффузор и большое антикрыло.

Напомним, гиперкар Koenigsegg Agera RS стал лучшим в упражнении 0-400-0 км/ч.

По материалам: www.kolesa.ru