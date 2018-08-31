Москвичи купили за семь месяцев 745 пикапов

Москвичи купили за семь месяцев 745 пикапов Продажи новых пикапов в Москве выросли на 11,5% за январь-июль 2018 года, о чем говорится в результатах исследования «Автостат Инфо».

За семь месяцев этого года москвичи приобрели 745 новых пикапов, а годом ранее — 668 таких машин. В продажах за отчетный период этого года 32,8% (или 244 ед.) пришлось на российские пикапы, а 67,2% (или 501 шт.) — на иномарки.