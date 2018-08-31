Москвичи купили за семь месяцев 745 пикапов Продажи новых пикапов в Москве выросли на 11,5% за январь-июль 2018 года, о чем говорится в результатах исследования «Автостат Инфо».
За семь месяцев этого года москвичи приобрели 745 новых пикапов, а годом ранее — 668 таких машин. В продажах за отчетный период этого года 32,8% (или 244 ед.) пришлось на российские пикапы, а 67,2% (или 501 шт.) — на иномарки.
По продажам за январь-июль 2018 года лидером рынка пикапов в Москве стала модель Mitsubishi L200. В сравнении с прошлым годом продажи этого пикап выросли на 388%, то есть с 42 до 205 ед. Второе место у UAZ Pickup —167 ед. (+30,5%), а третье — у Toyota Hilux (164 авто, -21%). Кроме того, в Москве с января по июль на столичном рынке новых пикапов было продано 70 ед. автомобилей «ВИС-2349» (-27%), 50 машин Volkswagen Amarok (-51%), 38 ед. Mercedes-Benz X-Класса и 19 ед. FIAT Fullback (-45,7%).