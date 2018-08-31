Продажи пикапов за семь месяцев в Москве выросли на 11,5%‍

Согласно статистическим исследованиям за прошедшие 7-мь месяцев, жители столицы стали обладателями 745 новых автомобилей в кузове пикап. Данный показатель выше прошлогоднего на 11,5%.

Более популярными в указанном периоде оказались пикапы зарубежного производства (67,2%). Пикапы отечественного производства составили около трети от всех продаж в данном сегменте (32,8%).

Бестселлером в российской столице называют японскую Mitsubishi L200. Продажи этой модели стремительно выросли до 205 единиц (+388%).