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Продажи пикапов за семь месяцев в Москве выросли на 11,5%‍
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Продажи пикапов за семь месяцев в Москве выросли на 11,5%‍ 

Car.ru + ещё 3 11 часов назад
Фото: Car.ru
Согласно статистическим исследованиям за прошедшие 7-мь месяцев, жители столицы стали обладателями 745 новых автомобилей в кузове пикап. Данный показатель выше прошлогоднего на 11,5%.
Более популярными в указанном периоде оказались пикапы зарубежного производства (67,2%). Пикапы отечественного производства составили около трети от всех продаж в данном сегменте (32,8%).
Бестселлером в российской столице называют японскую Mitsubishi L200. Продажи этой модели стремительно выросли до 205 единиц (+388%).
Российский UAZ Pickup расположился на второй ступени рейтинга с показателем 167 проданных машин (+30,5%).
Номер три в рейтинге — Toyota Hilux (164 ед. /-21%). На четвертом месте в списке популярности московских автолюбителей — «ВИС-2349» (79 ед.). Замыкает пятерку Volkswagen Amarok (50 ед.).
Немецких Mercedes-Benz X-Класса реализовано 38 единиц, а итальянских FIAT Fullback — всего 19 единиц.
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