Volvo XC90 T8 Excellence: Неброская роскошь

Дела у компании Volvo (купленной в 2010 г. холдингом Zhejiang Geely ) в глобальном масштабе идут все лучше и лучше: взрывной рост продаж в Китае, солидное увеличение в США и Европе; за первые семь месяцев 2018 г. поставки выросли еще на 14,5% по сравнению с годом ранее и составили 368 570 автомобилей. На этом фоне российский рынок для шведов становится все менее значимым (в России за восемь месяцев этого года Volvo продала 3628 машин — почти столько же, что и годом ранее): Volvo увеличивает производство, но многие новые модели по-прежнему в дефиците, и зачем в этом случае заморачиваться с омологацией новых моделей для России (где продажи ничтожны по сравнению с ключевыми рынками), когда можно отправить эти машины в страны, где спрос на них превышает предложение? Но московский офис Volvo не дает гетеборгской штаб-квартире забыть о России: летом было объявлено, что в нашей стране будет продаваться подзаряжаемый гибрид Volvo XC90 T8 в топ-версии Excellence, и в конце августа эта машина появилась в пресс-парке. «Ведомости» немедленно взяли ее на тест.

Внешне T8 Excellence почти не отличается от стандартного XC90 — понять, что перед вами автомобиль в 2 раза дороже обычного XC90, можно лишь по неброским шильдикам Excellence и Т8 да колесам с дисками диаметром 21 дюйм, обутым в покрышки Pirelli Scorpion Verde. Этим Volvo похожа на Porsche: у немецкого производителя тоже двукратный разрыв в цене между моделями 911 Carrera и 911 Turbo S, но визуальную разницу между купе способен разглядеть только специалист или фанат марки.

Зато внутри T8 Excellence — другой, еще более стильный и шикарный Volvo. Мы не назовем его «автомобилем для наемного водителя», потому что за рулем этот гибридный кроссовер дарит кучу эмоций (об этом ниже), но рассказ начнем все же с задних сидений.

В задней части салона T8 Excellence, как в лимузине, только два отдельных кресла, разделенных массивным боксом-подлокотником. Кресла — с индивидуальными электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. В подлокотнике — удобные и прочные на вид раскладывающиеся столики из полированного алюминия, отделанные кожей.

Но главная фишка люксового кроссовера прячется в баре-холодильнике, оборудованном между спинками задних сидений. Это бокалы под шампанское, созданные специально для Volvo шведским производителем хрусталя Orrefors. До сих пор самые удобные бокалы для шампанского нам встречались в Maybach: там они были серебряные и прищелкивались металлическими лапками в нишах подлокотника. Шведы пошли дальше — они сделали бокалы только с ножками, без подставок — и в таком виде они надежно фиксируются в холодильнике или в подлокотнике — пластиковыми зажимами в хрустальных же «подстаканниках» с подсветкой. Если автомобиль резко ускорится или затормозит в тот момент, когда пассажир будет разливать шампанское, оно прольется в эти самые подстаканники, а не на светлую кожу кресел. Отличное решение — одновременно стильное и функциональное!

Но видно, что шведы еще только начинают играть в высшей люксовой лиге: ниши в баре и в подлокотнике сделаны под стандартную бутылку шампанского, а вот, например, Krug, который разливает свой Grande Cuvee в винтажные бутылки большего диаметра, в эти ниши не поместится. Тем не менее за наш традиционный шампанский тест T8 Excellence заслужил пятерку.

Кресла T8 Excellence обшиты кожей Nappa не просто с перфорацией (как на более простых модификациях XC90), а еще и с рисунком. Мы разглядели в этом узоре и кубики, и снежинки (шведский ответ «бриллиантовой» прострочке кресел Bentley ?).

Еще одна фишка интерьера люксового Volvo — джойстик АКПП, заменивший классический рычаг в обычном ХС90: джойстик выполнен из полированного алюминия и хрусталя (!) той же фирмы Orrefors, да еще и с подсветкой! Справедливости ради скажем, что такая хрустальная рукоятка — привилегия не только Excellence, но всех гибридных ХС90 T8. Что не делает ее менее эффектной.

По умолчанию силовая установка T8 запускается в режиме Hybrid — в нем при заряженной батарее работает только электродвигатель, а четырехцилиндровый бензиновый подключается в движении. Всего у T8 шесть режимов поездки: Constant AWD (полный привод), Pure (экологичное вождение), Hybrid (повседневное использование), Individual (персональные водительские предпочтения), Power (спортивное вождение), Off Road (неровная дорога). В режиме Pure работает преимущественно электромотор, и только при интенсивном ускорении ему на помощь приходит ДВС. Но когда водитель убирает ногу с педали газа, бензиновый мотор отключается и в салоне T8 Excellence вновь наступает тишина. И тут проявляется выявленный нами в прошлом году «эффект Rolls-Royce Phantom VIII»: в машине так тихо, что становится слышно, как шуршит кожа рук водителя при соприкосновении с кожей, которой обшито рулевое колесо.

И в этой тишине можно наслаждаться музыкой Bowers & Wilkins. Аудиосистема, установленная в XC90, заслужила у нас восторженные оценки еще в 2015 г. при тесте дизельной версии кроссовера. А в гибридном автомобиле она звучит еще лучше. Настолько, что в движении даже можно оценить нюансы исполнительского мастерства Андреса Сеговии, классика акустической гитары.

Эффект Volvo

В пятницу вечером, полностью зарядив аккумуляторную батарею (при зарядке от бытовой розетки для этого требуется чуть больше трех часов), я выехал из редакции домой, решив двигаться только в режиме Pure. В начале движения бортовой компьютер показал мне запас хода на электротяге в 35 км, но очень быстро перестроился на 40 км. И это оказалась честная цифра: когда я миновал 28 км от редакции до дома, на приборной панели высвечивался запас хода в 12 км. При том что энергию я не экономил: естественно, были включены фары (уже стемнело), но также работали климат-контроль, bluetooth-соединение (оно довольно мало ест в масштабах машины), навигация и даже (как выяснилось позже) холодильник, плюс я регулярно активировал массаж водительского сиденья. Средняя скорость движения составила 36 км/ч, а расход топлива — 1,1 л/100 км. Утром, когда я завел автомобиль, бортовой компьютер показал мне запас хода на электротяге в 14 км, так что я еще сумел съездить в режиме Pure на рынок и обратно (8 км). На этом пути я ни разу не разгонялся в пол, средняя скорость составила 23 км/ч, однако бортовой компьютер, к моему удивлению, показал расход бензина аж 2,0 л/100 км.

Тем не менее можно констатировать: если иметь офис и жилье в Москве (и возможность подзаряжать XC90 T8 и там, и там) на этом кроссовере вполне можно передвигаться, не отказывая себе в комфорте, на электротяге с минимальным расходом бензина. Но у нас за неделю теста получилось зарядить батарею только четыре раза, так что средний расход топлива за 420 км пробега по августовской Москве и области составил 9,0 л/100 км при средней скорости 32 км/ч. Что разительно контрастирует с заявленным производителем средним расходом 2,5 л/100 км. Очевидно, при замерах шведы брали идеальные условия, когда батарея полностью заряжена, электроприборы выключены, да еще и водитель не любит быстрой езды.

Эффект подсознания

Разгоняется XC90 T8, когда в деле участвуют электромотор и бензиновый двигатель, очень и очень азартно — в заявленный разгон до 100 км за 5,8 с мы охотно верим.

Еще XC90 T8 способен ввергнуть своего водителя в стресс. Но не на большой, а на очень маленькой скорости — речь идет об использовании функции полуавтономного управления Pilot Assist II. Она способна не просто поддерживать расстояние до впередиидущего автомобиля — с адаптивным круиз-контролем мы уже хорошо знакомы, — но и может замедлять Volvo вплоть до полной остановки, если дорожный поток тормозит, и затем вновь начинать движение. Мы тестировали Pilot Assist II на Третьем транспортном кольце на скоростях до 80 км/ч — подсознательно страшно, но все работает. Вот поток автомобилей движется с разрешенной скоростью, но вдруг начинает тормозить; замедляется и XC90: 70 км/ч, 50, 30… Впереди идущая машина все ближе, правую ногу, занесенную над педалью тормоза, уже сводит — тормозить самому или довериться искусственному интеллекту? Фу, Volvo остановилась сама!

Причем Pilot Assist II запрограммирован таким образом, что если Volvo останавливается на несколько секунд, то, когда поток приходит в движение, машина остается неподвижной и, чтобы тронуться, водителю нужно самому нажимать на газ — это сделано сознательно, чтобы человек за рулем не расслаблялся и сохранял контроль над дорогой. Да, это еще не настоящий автопилот, но прогресс уже большой, так что верим и в то, что к 2025 г. автопилот у Volvo может появиться.

Конечно, плавностью хода XC90 T8 Excellence соперничать с лимузинами не может, хоть и оснащен пневмоподвеской, — у лимузинов она очевидно более продвинутая. Плюс на плавность хода самого дорогого Volvo влияют низкопрофильные 21-дюймовые колеса. И от такого роскошной комплектации, как Excellence, подсознательно ждешь доводчиков дверей — но их нет: ни водительской, ни пассажирских. Дело в том, что для XC90 доводчики дверей не проектировались изначально. У Excellence есть еще более эксклюзивное исполнение: трехместный салон с подставкой для ног вместо переднего пассажирского сиденья, но в Россию поставки такой версии пока не планируются.