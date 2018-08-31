Subaru убирает дизельные моторы с рынка Великобритании

Именитый японский автобренд Subaru принял решение о прекращении поставок в Великобританию моделей с двухлитровыми дизельными агрегатами. Согласно с грядущим ужесточением экологических норм отдельные модели Outback и Forester будут запрещены к использованию.

Пожалуй не для кого не секрет, что автомобили с дизельными агрегатами приносили автопроизводителям ощутимую прибыль на мировом авторынке.

Теперь, когда ужесточаются требования к силовым агрегатам по части вредных выбросов в атмосферу, существенная часть довольно новых в плане разработки агрегатов остаются за чертой дозволенного.

На этом фоне автопроизводители Subaru постепенно сворачивают продажи моделей с двухлитровыми дизельными агрегатами.

Безусловно, стремление сделать мир чище — это правильное решение. Однако при таком стремительном изменение правил, есть риск, что некоторые автопроизводители просто не смогут успевать.

Ведь и некоторые бензиновые агрегаты после реализации WLTP будут признаны чрезмерно вредными для экологической системы.