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Subaru убирает дизельные моторы с рынка Великобритании
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Subaru убирает дизельные моторы с рынка Великобритании 

Car.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Car.ru
Именитый японский автобренд Subaru принял решение о прекращении поставок в Великобританию моделей с двухлитровыми дизельными агрегатами. Согласно с грядущим ужесточением экологических норм отдельные модели Outback и Forester будут запрещены к использованию.
Пожалуй не для кого не секрет, что автомобили с дизельными агрегатами приносили автопроизводителям ощутимую прибыль на мировом авторынке.
Теперь, когда ужесточаются требования к силовым агрегатам по части вредных выбросов в атмосферу, существенная часть довольно новых в плане разработки агрегатов остаются за чертой дозволенного.
На этом фоне автопроизводители Subaru постепенно сворачивают продажи моделей с двухлитровыми дизельными агрегатами.
Безусловно, стремление сделать мир чище — это правильное решение. Однако при таком стремительном изменение правил, есть риск, что некоторые автопроизводители просто не смогут успевать.
Ведь и некоторые бензиновые агрегаты после реализации WLTP будут признаны чрезмерно вредными для экологической системы.
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