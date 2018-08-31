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Mercedes-Benz поднял цены на новые автомобили в России вслед за BMW и Audi
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Mercedes-Benz поднял цены на новые автомобили в России вслед за BMW и Audi 

Rambler News Service + ещё 9 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Официальные дилеры Mercedes-Benz в России повысили цены на новые легковые автомобили в августе на 20 тыс. — 350 тыс. руб., следует из мониторинга цен «Автостата».
«Удорожание не затронуло минивэны Citan и V-класса, купе AMG GT, внедорожник G-класса, кроссовер GLC, хэтчбек GLC Coupe и пикап X-класса. Все остальные модели прибавили в цене от 20 до 350 тыс. руб. в зависимости от комплектации», — говорится в сообщении.
Например, хэтчбек Mercedes-Benz A-класса (самая доступная модель марки в России — прим. RNS) стал дороже на сумму от 40 тыс. до 170 тыс. руб. Цена модели теперь начинается от 1,76 млн руб.
При этом максимальная комплектация седана Mercedes-Maybach S-класса прибавила 320 тыс. рублей и теперь оценивается в 10,57 млн руб.
Официальный представитель Mercedes-Benz не стал раскрывать детали повышения цен на новые автомобили марки в России.
«Мы не комментируем нашу ценовую политику в рамках соблюдения антимонопольного законодательства», — сообщили RNS в компании.
«Автостат» отмечает, что Mercedes-Benz повысили цены вслед за BMW и Audi.
Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей Mercedes-Benz за 7 месяцев 2018 года выросли в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%, до 21,6 тыс. штук, BMW — на 18%, до 19,9 тыс. штук, а Audi — сократились на 11%, до 8,6 тыс. штук.
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