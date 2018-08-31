Mercedes-Benz поднял цены на большинство своих моделей

Грядущей осенью стоимость автомобилей от ведущих немецких производителей поднялась в разной степени, и вслед за BMW Audi изменил свои ценники и Mercedes-Benz

Так согласно исследованиям аналитиков, удорожание коснулось большей части модельного ряда Mercedes-Benz, которые увеличились в цене как минимум 20 000 рублей, и как максимум 350000. Правда минивэнам Citan и V-class, купе AMG GT и GLC, внедорожникам G-class и GLC, а также пикапу Х-класса подорожания удалось избежать.

Эксперты отметили, что минимальная стоимость хэтча класса А начинается от 1,76 млн рублей, что показывает повышение цены на 40 тысяч рублей в базовой версии и до 170 тысяч в полной комплектации.

Седан и «универсал» с приводом на все колеса Mercedes-Benz CLA стали дороже на 80-100 тысяч рублей.

Полное подорожание коснулось всей внедорожной серии Mercedes-Benz GLS, которое составило от 30 тысяч до 240 тысяч рублей.

За исключением самой дорогой версии, купе Mercedes-Benz CLS-class поднялись в цене на 220-250 тысяч рублей, тогда как хэтч GLA-class подорожал «всего» на 80-90 тысяч рублей.

Самое больше повышение стоимости до 320-350 тысяч рублей относится к топовым комплектациям Mercedes-Maybach S-class, родстеров Mercedes-Benz SLC и SL.

В целом динамика продаж этого немецкого производителя в РФ положительна и с начала года реализация автомобилей Mercedes-Benz выросла на 4%.