Hyundai N одиночная модель: двухместная или похожа на Kia Stinger?

Эксперты мирового рынка предполагают, что южнокорейский производитель Hyundai имеет большие планы для линейки N. Разработанный, чтобы конкурировать с подобными брендами Volkswagen R и Ford RS, Hyundai N объединяет динамику вождения.

Вокруг линейки Hyundai N кружится много новостей: роутинг начался с «заряженного» i30 N в 2017 году, за которым следуют Veloster N в США и Корее в этом году. Далее — i30 Fastback N, а что последует дальше, пока не знает даже в самой Hyundai. В компании подумывают о создании автономной модели N, но детали пока не обсуждаются.

Согласно Autocar, источники предполагают, что двухместный спортивный автомобиль представляет собой спортивное четырехдверное предложение, подобное Kia Stinger GT.

Начальник отдела тестирования автомобилей и высокопроизводительной разработки Hyundai-Kia Альберт Биерманн считает, что прямо сейчас Hyundai не нужен гала-автомобиль, на данный момент попасть в «струю» на мировом рынке, а не просто поразить зрителя.

«Это этап, на котором мы должны обеспечить последовательность. Мы должны быть осторожны с этим первоначальным успехом и с тем, что мы делаем дальше. Мы не должны создавать никаких ожиданий, которые мы не можем выполнить: этот i30 N был совершенно противоположным», — сказала Биерманн.

Прямо сейчас южнокорейская компания намерена привлечь внимание мировой публики новым дизайном N-Line.

По словам Альберта Биерманна компания продолжает развивать линейку N и в ближайшее время может появиться беспилотник или гибрид.