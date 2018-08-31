Новые машины, которые еще ездят на 92-ом

Большинство автопроизводителей рекомендуют для своих моделей 95-ый бензин. Этому есть простое объяснение. Двигатели со степенью сжатия 11 и выше просто не могут работать на 92-ом на полную мощность, так как 92-ой не выдерживает такой степени сжатия и детонирует. Системы улавливания детонаций душат мотор, чтобы сохранить его, а потребитель думает, что это просто бензин плохой и машина на нем не едет.

Как в Европе

Если взглянуть на автомобильный рынок Европы, то увидим, что там все производители поголовно рекомендуют заправляться 95-ым. Даже Hyundai , который допускает в России использование 92-го (об этом мы еще поговорим), в Европе безальтернативно говорит, что лить можно только 95-ый. Кстати, найти 92-ой в Европе почти так же сложно, как у нас 80-ый или 76-ой.

Впрочем, остались еще производители, которые смело говорят, что их двигатели без проблем переварят 92-ой. Их-то я и перечислю.

Премиум и просто дорогие большие авто

Начнем с премиума. Казалось бы, как такое возможно, что дорогущий премиум ездит на дешевом 92-ом? Но несколько автомобилей все-таки нашлось.

*Ford Explorer

*Mitsubishi Pajero

*Honda Pilot

*Toyota Land Cruiser Prado 2,7 *Toyota Land Cruiser 200 *Toyota Highlander

Средний класс

Теперь средний класс. Тут любителей дешевого 92-го чуть больше. Правда, почему-то производители об этом не кричат, а скромно пишут в руководствах по эксплуатации, что 92-ой допустим. Итак, 92-ым не брезгуют:

*Ford Kuga

*Ford Mondeo

*Honda CR-V *Mitsubishi Outlander

*Mitsubishi ASX *Toyota Camry 2,0 и 2,4 *Toyota Rav4

Бюджетный и компактный класс

Давайте сначала взглянем на официальный список:

*Ford Fiesta

*Ford EcoSport

*Nissan Almera

*Toyota Corolla 1.8 *Toyota Prius

*Kia cee'd *Kia Rio *Hyundai Solaris

*Hyundai Creta

*Lada Vesta

*Lada Xray

*Lada Largus (87 л.с.)

*УАЗ Патриот

*Ravon (все модели)

Несмотря на то, что в мой список попали две модели Kia и два Hyundai, ситуация с корейцами очень неоднозначная. Почти везде написано просто «неэтилированный бензин», а какой, мол, решайте сами.

Китайские и европейские модификации настроены на 95-ый, и об этом прямо говорится. А вот с российскими версиями все очень и очень туманно. Вроде как производитель на большинстве моделей допускает 92-ой, но найти документальное подтверждение не удалось.

Еще несколько слов о народных VW Polo и Renault Logan /Sandero и Duster/Kaptur. У них официальный рекомендованный бензин — 95-ый. А то, что многие ездят на 92-ом и все нормально — это уже тонкости российской эксплуатации.

Я тут пишу только об официальных данных, так что не надо писать комментарии о том, что даже дилер говорит, что можно 92-ой лить. Дилер-то говорит, но документального подтверждения нет.

Теперь что касается « Лады ». В списке есть дорогие Xray и Vesta, но нет «Калины», «Гранты» и 4х4. И это не я забыл их вписать, а для них по какой-то причине завод рекомендует 95-ый. Вообще непонятная ситуация с «Ларгусом». С базовым мотором в него разрешено лить 92-ой, но в «Гранту», например, с тем же мотором просят лить только 95-ый.