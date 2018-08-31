Все включено в РОЛЬФ-Премиум. 

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РОЛЬФ-Премиум
Официальный дилер BMW Сертифицированный дилер BMW M Сертифицированный дилер BMW i Москва, пересечение МКАД и Алтуфьевского ш.
Ежедневно c 8:00 до 22:00 www.bmw-rolf.ru