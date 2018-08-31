Все включено в РОЛЬФ-Премиум.

Воспользуйтесь предложением на модели BMW со специальным пакетом опций на уникальных условиях.

Каждый автомобиль BMW создан для того, чтобы Вы получали максимум удовольствия. Эффектный дизайн, исключительный комфорт, выдающаяся динамика, а теперь  еще и сбалансированный набор самых востребованных опций. Представляем специальную серию 2018 года: автомобили с фиксированным набором опций на уникальных условиях. Вам остается только выбрать цвет  все остальное уже включено.

Подробности Вы можете узнать у наших менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 980-70-80.

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РОЛЬФ-Премиум

Официальный дилер BMW Сертифицированный дилер BMW M Сертифицированный дилер BMW i Москва, пересечение МКАД и Алтуфьевского ш.

Ежедневно c 8:00 до 22:00 www.bmw-rolf.ru