Названы самые распространенные марки автомобилей в РФ

Российские аналитики составили ТОП самых распространенных автомобильных марок на российском авторынке. Согласно статистике по состоянию на 1 июля 2018 года в стране насчитывается порядка 43 миллионов легковушек.

Лидером в этом рейтинге традиционно для нашей страны остается отечественный бренд Lada с долей в 32% от всего автопарка РФ — или 13 миллионов 880 тысяч машин. На второй позиции расположена японская марка Toyota — 3 миллиона 820 тысяч единиц. Первую тройку замкнул Nissan — 2 миллиона 50 тысяч автомобилей. Четвертой и пятой стали Hyundai Kia (1 миллион 950 тысяч и 1 миллион 780 тысяч штук соответственно).