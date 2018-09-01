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Названы самые распространенные марки автомобилей в РФ
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Названы самые распространенные марки автомобилей в РФ 

Daily-Motor + ещё 1 10 часов назад
Фото: Daily-Motor
Российские аналитики составили ТОП самых распространенных автомобильных марок на российском авторынке. Согласно статистике по состоянию на 1 июля 2018 года в стране насчитывается порядка 43 миллионов легковушек.
Лидером в этом рейтинге традиционно для нашей страны остается отечественный бренд Lada с долей в 32% от всего автопарка РФ — или 13 миллионов 880 тысяч машин. На второй позиции расположена японская марка Toyota — 3 миллиона 820 тысяч единиц. Первую тройку замкнул Nissan — 2 миллиона 50 тысяч автомобилей. Четвертой и пятой стали Hyundai и Kia (1 миллион 950 тысяч и 1 миллион 780 тысяч штук соответственно).
Далее расположились: Renault (1 миллион 720 тысяч штук), Chevrolet (1 миллион 640 тысяч единиц), Volkswagen (1 миллион 560 тысяч машин), Ford (1 миллион 370 тысяч автомобилей) и Mitsubishi (1 миллион 160 тысяч экземпляров).
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