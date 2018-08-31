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ТОП самых востребованных легковушек в РФ
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ТОП самых востребованных легковушек в РФ 

Car.ru 15 часов назад
Фото: Car.ru
Аналитики подсчитали, что на сегодняшний день по дорогам Российской Федерации курсирует около 43 миллионов легковушек самых разных моделей и попытались выделить самые распространенные и востребованные марки машин среди наших соотечественников.
Как и следовало ожидать, российские автовладельцы отдают предпочтение родному бренду LADA. Именно машины этой марки в количестве 13 млн 880 тысяч штук можно встретить на наших дорогах, что составляет 32% от общего количества авто.
На десяток миллионов экземпляров уступает российскому автогиганту бренд Toyota. Предпочтение этой марке отдали 3 млн 820 тысяч автомобилистов, что позволяет ей войти в первые строчки рейтинга популярности.
Еще один «японец» — Nissan стал третьим в ТОПе самых любимых россиянами легковушек. Модели этого бренда были приобретены 2 млн 50 тысячами автовладельцев.
В ТОП-5 самых востребованных легковых авто в РФ нужно занести также южнокорейские Hyundai и KIA. Количество автомобилей этих марок немногим не дотягивает до 2 миллионов.
Больше миллиона экземпляров авто приходится на такие марки мирового автопрома, как Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi.
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