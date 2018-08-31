Дизтопливо прибавило в цене полтора процента 

С 23 по 30 августа оптовые цены на бензин марки АИ-95 выросли на 0,7%, а дизельное топливо подорожало на 1,58%. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области по итогам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения стоимости продовольственных товаров. Его 31 августа провел в Калуге министр конкурентной политики региона Николай Владимиров. Розничные цены на калужских АЗС остались без изменений. Сейчас стоимость литра бензина составляет 41, 48 рубля за литр, а дизтоплива — 42,06 рубля за литр. Это позволяет Калужской области удерживать лидирующие позиции в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди других субъектов ЦФО. За неделю в магазинах федеральных сетей упали в цене некоторые овощи — морковь — на 6,2%, огурцы — на 3,1%, томаты — на 2%.