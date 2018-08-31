Ещё
General Motors модернизировала самый продаваемый минивэн Hongguang S
Далее:
Читайте также:
Ещё

General Motors модернизировала самый продаваемый минивэн Hongguang S 

Car.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: Car.ru
Уже начале сентября текущего года на рынок выходит обновленный вариант минивэна Wuling Hongguang S от General Motors, который можно назвать самой популярной моделью в своем сегменте.
Нужно отметить, что на китайских и прочих азиатских торговых площадках данная модель позиционируется как Chevrolet Enjoy. Разработка Wuling Hongguang S легла на плечи инженеров из SAIC и Wuling и они успешно справились с поставленной задачей.
Теперь минивэн доступен с двумя версиями двигателей — на 1,5 L и 1,2 L.
Модернизация коснулась оптики и бамперов, а также в Wuling Hongguang S появились новые задние фонари, стильный вид которых придал минивэну агрессивности.
Согласно отчетам аналитиков за четыре года присутствия минивэна на китайском рынке Hongguang S был раскуплен в количестве 2,6 миллионов экземпляров, а ежемесячно автомобиль продается в количестве 45 тысяч штук, что говорит о полной востребованности модели среди автовладельцев.
В пользу минивэна говорит и его бюджетная цена — 377 тысяч рублей в переводе с местной валюты.
Car.ru: последние новости
VW показывает T-Cross на очередных тизерах Из Lego сделали копию Bugatti Chiron в натуральную величину. Она даже едет! Шпионы поймали Renault Kadjar 2019: у него спортивный облик и новый задний бампер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой69
Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson
В Новосибирске девушку укололи иглой в толпе, полиция ищет очевидцев2
Вся правда: что ждет россиян в Крыму170
Стали известны особенности обновлённого Ford Kuga
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение