General Motors модернизировала самый продаваемый минивэн Hongguang S

Уже начале сентября текущего года на рынок выходит обновленный вариант минивэна Wuling Hongguang S от General Motors , который можно назвать самой популярной моделью в своем сегменте.

Нужно отметить, что на китайских и прочих азиатских торговых площадках данная модель позиционируется как Chevrolet Enjoy. Разработка Wuling Hongguang S легла на плечи инженеров из SAIC и Wuling и они успешно справились с поставленной задачей.

Теперь минивэн доступен с двумя версиями двигателей — на 1,5 L и 1,2 L.

Модернизация коснулась оптики и бамперов, а также в Wuling Hongguang S появились новые задние фонари, стильный вид которых придал минивэну агрессивности.

Согласно отчетам аналитиков за четыре года присутствия минивэна на китайском рынке Hongguang S был раскуплен в количестве 2,6 миллионов экземпляров, а ежемесячно автомобиль продается в количестве 45 тысяч штук, что говорит о полной востребованности модели среди автовладельцев.

В пользу минивэна говорит и его бюджетная цена — 377 тысяч рублей в переводе с местной валюты.