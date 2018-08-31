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Новая «пятидверка» Hyundai: платформа от Соляриса и размеры, как у Lada Vesta SW
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Новая «пятидверка» Hyundai: платформа от Соляриса и размеры, как у Lada Vesta SW 

Карельские вести 8 часов назад
Фото: Карельские вести
Корейская марка объявила о старте продаж новой версии модели Celesta. Автомобиль представлен только в одной стране.
Весной 2017-го на китайский рынок вышел седан Hyundai Celesta, построенный на той же платформе, что и Hyundai Verna (так в Поднебесной зовется модель, у нас известная как Solaris). В апреле 2018-го на Пекинском мотор-шоу дебютировала пятидверная версия Селесты: автомобиль представляет собой нечто среднее между хэтчбеком и универсалом, хотя в названии этой модификации имеется приставка RV — так Хёндэ обозначает хэтчи. А сегодня, 31 августа, на автосалоне в китайском Чэнду был дан старт продажам новой «пятидверки».
Hyundai Celesta RV получила другие бамперы и фонари. Задний номер у пятидверной модели находится на багажной двери, тогда как у седана он расположен на бампере. Салоны идентичны, разве что для «пятидверки» предусмотрены темно-красные декоративные вставки.
Длина Celesta RV равна 4 405 мм, что на 105 мм меньше, чем у «четырехдверки», ширина новой версии составляет 1 750 мм (-15 мм по сравнению с седаном). Высота и размер колесной базы не изменились — 1 470 и 2 650 мм соответственно. Кстати, по своим габаритам пятидверная Celesta недалеко ушла от нашего универсала Lada Vesta SW, размеры модели российской марки следующие: 4 410/1 764/1 508 мм, колесная база — 2 635 мм. А вот объем багажника у «пятидверки» Hyundai меньше, чем у исходного седана — 468 литров (у четырехдверной модели — 490 литров). У Весты этот показатель составляет 480 литров.
Как и седан, пятидверная Celesta оснащается «атмосферником» 1.6 мощностью 123 л.с., который работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Кроме того, новую версию еще можно купить и со 130-сильной бензиновой «турбочетверкой» 1.4 T-GDI и преселективным «роботом» — седану эти мотор и трансмиссия не положены.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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