Как выбрать лучшую модель газонокосилки бензиновой самоходной — рейтинг 2017−2018 гг.

Многие отказываются от грядок на дачном или приусадебном участке, отводя для них всё меньше места. На смену приходит настоящее творение — ландшафтный дизайн с экзотическими растениями в окружении красивого газона, который требует периодического ухода. Помочь в этом сможет газонокосилка бензиновая самоходная. Рейтинг производителей и лучшие модели представлены в нашем обзоре. С их помощью можно подобрать оптимальную модель. Мы расскажем достоинства и недостатки каждого оборудования и посоветуем, на что следует обратить внимание при выборе.

Самоходная газонокосилка справится с травой любой высоты

Содержание статьи

1 Особенности устройства самоходных косилок и принцип их действия

2 Преимущества и недостатки самоходных бензиновых газонокосилок

3 Основные технические параметры самоходных бензиновых газонокосилок

3.1 Тип привода: передний, задний

3.2 Мощность

3.3 Уровень шума

3.4 Ширина и высота скашивания травы

3.5 Тип коробки передач

3.6 Дополнительные функции

4 Какую газонокосилку выбрать для дачи: отзывы покупателей

5 Газонокосилка бензиновая самоходная: рейтинг лучших производителей и моделей

5.1 Компания «Makita»

5.2 Компания «Viking»

5.3 Компания «Husqvarna»

5.5 Компания «AL-KO»

6 Рейтинг лучших бензиновых самоходных газонокосилок 2017−2018 гг.

6.1 Бензиновая самоходная газонокосилка «Makita PLM4621»

6.2 Модель «Ал-Ко 119617 Highline»

6.3 Газонокосилка бензиновая самоходная «Husqvarna LC 153S»

6.4 Модель «MTD Advance 53 SPKVHW»

6.5 Газонокосилка бензиновая самоходная «CHAMPION LM5345BS»

6.6 Газонокосилка бензиновая самоходная «Honda HRG 415C3 SDE»

6.7 Модель «Viking MB 6 RH»

7 Где выгоднее купить газонокосилку бензиновую самоходную для неровного участка, обзор цен 8 Заключение

Особенности устройства самоходных косилок и принцип их действия

Для создания красивых английских газонов в былые времена требовалось не одно десятилетие постоянных стрижек. Разве современные хозяева могут себе это позволить и ждать столько времени, чтобы порадоваться бархатным покрытием? Если правильно ухаживать за травой, она отблагодарит уже на следующий год густой растительностью. Помочь в этом сможет самоходная газонокосилка, выбирать которую нужно исходя из площади участка.

Производители выпускают 2 вида газонокосилок: бензиновые и электрические. Если нет проблем с электричеством, есть возможность подключить оборудование к силовому кабелю и площадь участка небольшая, можно остановить свой выбор на электрической самоходной газонокосилке. Для остальных случаев стоит приобретать газонокосилку, которая работает на бензине.

Основные их отличия — в производительности и мощности, значения которых намного выше у моделей, работающих на бензине. Помимо этого, они имеют больший вес, так как, помимо двигателя, у них есть ещё ёмкость с бензином. Самоходный вариант принимает на себя всю ношу, остаётся лишь ходить за ним, иногда корректируя вектор движения. Это особенно подойдёт пожилым или людям, которым противопоказаны силовые нагрузки.

Красивый английский газон требует особенного ухода

Преимущества и недостатки самоходных бензиновых газонокосилок

Помимо того, что бензиновые самоходные мотокосилки функционируют с высокой производительностью, можно выделить ещё несколько достоинств:

не зависят от электропитания;

мобильны;

эргономичны;

скашивание производят самостоятельно, необходимо лишь придать направление;

безопасная эксплуатация предотвращает попадание камней в глаза;

экономичность;

сбор и утилизация травы;

простое и удобное использование.

Если вы задались вопросом, какую купить газонокосилку, следует учесть и некоторые негативные моменты:

высокая стоимость;

выхлопные газы во время работы;

ремонт изделия рекомендуется выполнять только профессиональным мастерам на специальном оборудовании;

работа с повышенным шумом.

Для работы с бензиновой газонокосилкой не требуются специальные навыки. Она простая в эксплуатации, подойдёт даже пенсионерам. Отсутствие питающего кабеля позволяет охватывать большие территории.

Детали и узлы газонокосилки

Основные технические параметры самоходных бензиновых газонокосилок

Широкий ассортимент изделий, разнообразие функций позволяет выбрать самую оптимальную по цене газонокосилку, которая будет максимально отвечать всем потребностям хозяев. Следует учитывать не только мощность и производительность, но и функциональные возможности прибора.

Корпус ручной бензиновой газонокосилки может быть выполнен из металла или пластика. При производстве пластикового добавляют специальные компоненты, которые повышают его прочностные характеристики. Такие модели устойчивы к коррозии, повышенным летним температурам, однако, при сильном механическом воздействии на них могут появиться трещины. Это произойдёт даже при попадании под нож крупных камней.

Косилка, корпус которой выполнен из металла, обладает повышенной прочностью. Важно при выборе учитывать следующие факторы:

срок эксплуатации косилки из алюминиевых сплавов значительно выше;

корпус из стали имеет довольно большой вес, к тому же он подвержен коррозии.

Корпус косилки выполнен из металла, колёса — пластиковые

Тип привода: передний, задний

Газонокосилки различают по типу привода: задне— и переднеприводные. Изделия с задним приводом не буксуют, они могут обрабатывать бугристые и ямочные площади. Косилки с передним приводом более манёвренны, однако, для них нужна ровная поверхность. Они удобны на участках, засаженных деревьями и кустарниками, или площадях с препятствиями.

Это следует знать! На задней панели в переднеприводных изделиях расположена корзина для скошенной травы. При её заполнении центр тяжести смещается, передние колёса во время выполнения покоса могут подниматься. В таком случае необходимо прилагать усилия для управления.

Переднеприводная косилка обрабатывает преимущественно ровные поверхности

Мощность

Основная характеристика агрегата — мощность. Чем выше параметр, тем лучше косилка будет обрабатывать поверхности, в том числе и молодую траву, и заросли. Производители оснащают современные модели 4-тактными двигателями объёмом 3,5−6,5 л. Мотор мощностью не менее 3 лошадиных сил способен обрабатывать приусадебные участки. Поэтому при выборе мощности следует учитывать рельеф местности и характер предполагаемой работы.

Уровень шума

Мощность косилки, которая работает на бензине, значительно выше электрической. В связи с этим и уровень шума также выше. Именно по этой причине многие модели выходят в продажу с комплектом наушников.

Ширина и высота скашивания травы

Ещё один значимый параметр работы самоходного устройства — ширина и высота скашиваемой травы. Ширина зависит от параметров косилки и является постоянной величиной. Для участка небольшой площади можно выбирать модель с шириной покоса до 43 см. Такую бензиновую самоходную косилку можно купить вполне недорого. Если территория больше, необходимо остановить свой выбор на косилке с шириной захвата более 43 см. Встречаются модели, которые способны обрабатывать одновременно ширину в 51 и более см.

Высота скашивания находится в прямой зависимости от длины участка. При выборе следует это учитывать. Чем больше диапазон этих параметров, тем более регулируемой будет косилка.

От ширины покоса зависит скорость обрабатывания участка

Тип коробки передач

Косилки, работающие на бензине, могут иметь коробку передач, с помощью которой управление агрегатом значительно упрощается. Достаточно лишь повернуть ключ в замке зажигания. В некоторых моделях установлена 5-ступенчатая коробка, если к ней добавить 4-тактный двигатель, тормозную систему, кнопку ускоренного запуска и место водителя, в ваших руках будет настоящая газонокосилка самоходная с сиденьем –силач, который готов мгновенно приступить к работе.

Дополнительные функции

Оснащение дополнительными опциями бензиновой газонокосилки увеличивает её цену. Поэтому перед выбором важно определить её комплектность. Например, нужна ли функция мульчирования. Каждый агрегат имеет несколько ступеней регулировки высоты скашивания травы. Кроме того, травосборники могут быть выполненными в жёстком корпусе или мягкими. Очищать корпус из пластика намного легче, а матерчатый мешок меньше весит. Также ёмкости для сбора травы могут иметь индикатор наполнения. Это довольно хорошо и удобно, не придётся останавливать работу, чтобы проконтролировать степень наполнения.

Это важно! При выборе косилки также следует обратить внимание на размер колёс. От ширины протектора зависит степень повреждения травы. Чем он шире, тем меньший урон он нанесёт газону.

Газонокосилка с мягким мешком для сбора травы

Какую газонокосилку выбрать для дачи: отзывы покупателей

Всегда нужно при выборе обращать внимание на отзывы пользователей. В процессе эксплуатации бензиновой самоходной сенокосилки могут быть выявлены негативные моменты, о которых пользователи обязательно укажут.

Газонокосилка бензиновая самоходная: рейтинг лучших производителей и моделей

Перед покупкой бензиновой триммер-газонокосилки необходимо изучить рынок, проанализировать ассортимент товара, посмотреть отзывы потребителей. Предлагаем ознакомиться с рейтингом наиболее значимых производителей в данном сегменте рынка. Стоимость изделий будет отличаться от китайских, однако, и качество их на порядок выше. Кроме того, есть сервисные службы и гарантийные сроки на модели.

Компания «Makita»

Торговый бренд из Японии, компания основана в 1915 году. Поставки в Россию ведутся с 1935 года. Основная специализация — электрический и бензиновый инструмент. Под этой маркой выпускают 350 видов инструментария и 4500 наименований аксессуаров.

Залогом успешной производительности являются:

постоянный анализ рыночной ситуации;

продукция и сервисное обслуживание наивысшего качества:

постоянное повышение квалификационного уровня сотрудников.

Потребители отмечают в оборудовании возможность мульчирования скошенной травы, а также регулирование высоты среза травы.

Makita ELM4110

Makita PLM4628N

Makita PLM5121

Makita DLM380Z

Makita ELM3300

Makita LM430DZ

Компания «Viking»

История австрийского производителя начинается с 1981 года. В 90-х годах он вошёл в группу компаний «Stihl». Основное направление — изготовление садовой техники. Купить продукцию данного бренда можно по всему миру. За 36 лет создана безупречная репутация техники высокого качества и прекрасного сервиса.

Многие модели имеют награду за прекрасный дизайн и патенты в области функциональности и эксклюзивности. Предварительно все изделия проходят испытания на стендах и в рабочей среде.

Viking MB 248 Viking MB 248.4 Viking MB 448 Viking MB 545 T Viking MB 3 RC Viking MB 2 R Компания «Husqvarna»

Компания из Швеции выпускает профессиональную продукцию более 300 лет. Представители постоянно анализируют рынок и внедряют инновационные технологии. Высокая производительность оборудования наряду с безопасным и удобным использованием помогут быстро охватить весь объём работ.

Ассортимент изделий постоянно обновляется, расширена линейка дополнительных деталей и элементов. Компания предлагает не только готовые модели, но и полный спектр сервисных услуг. По отзывам потребителей, изделия имеют отличное качество сборки и удобное управление.

Husqvarna LC 153 Husqvarna LB 448S

Husqvarna LC 253S

HusqvarnaLC 356 AWD Компания «Honda»

Компания из Японии ведёт свою историю с 1948 года. В автомобилестроении она вошла в десятку лидеров. Производства размещены в США, Японии, Бразилии и Индии. Продукция проходит тройной контроль качества перед выпуском на рынок. Производитель выпускает широкий модельный ряд самоходных газонокосилок. Также предложено несколько моделей бензиновых самоходных тракторов-газонокосилок.

Honda HRG 416C PKEH

Honda HRG 466C SKEH

Honda HRX 426 CPDE

Honda HRX 537 VKEA

Компания «AL-KO»

Впервые немецкая компания вышла на рынок в 1931 году, предлагая слесарный инструмент. Сегодня она специализируется на технике по уходу за газонами, также кондиционерах и вентиляционных системах. Продукция известна во всём мире. Отличный сервис, высокие гарантийные обязательства, поддержание ассортимента деталей, достойное качество выводят компанию на лидирующие позиции. Можно отметить привлекательный внешний вид оборудования для сада, кроме того, потребители акцентируют внимание на систему лёгкого старта и травосборники большого объёма.

AL-KO 119768 Highline 477 VS AL-KO 119709 Classic 5.16 VS-B Plus

AL-KO 119011 Silver 470 BR Premium

AL-KO 127127 Solo by 5375 VSC Alu Рейтинг лучших бензиновых самоходных газонокосилок 2017−2018 гг.

После того как вы познакомились с обзором производителей, посмотрели отзывы потребителей, можно приступать к выбору самоходной газонокосилки. Функционал каждой модели различен, поэтому следует определиться с потребностями и ценовым фактором. Мы проанализировали рынок и представляем рейтинг лучших моделей механических газонокосилок.

Бензиновая самоходная газонокосилка «Makita PLM4621»

Основные преимущества модели — высокая мощность, манёвренность и возможность мульчирования.

Параметры

Описание

Привод

Задний

Ширина покоса, мм 460 Объём и форма травосборника

60 литров, мягкий

Шум, дБ 93 Мульчирование

+

Мощность, л. с.

3,16 Колёса

Пластик

Корпус

Сталь

Вес, кг 32,5 Makita PLM4621

Модель «Ал-Ко 119617 Highline»

Основное преимущество данной модели — вместительный травосборник с индикатором заполнения.

Параметр

Описание

Привод

Задний

Ширина покоса, мм 460 Обрабатываемая площадь, м² 1 400 Объём и форма травосборника

70 литров, жёсткий

Индикатор заполнения

+

Мульчирование

+

Мощность, л. с.

2,7 Материал колёс

Пластик

Материал корпуса

Сталь

Вес, кг 32 Ал-Ко 119617 Highline

Газонокосилка бензиновая самоходная «Husqvarna LC 153S»

Модель отличается повышенной надёжностью, прочностью и универсальностью. Ширина скашивания больше, чем у аналогов. Основной негативный момент моделей — высокая стоимость. Однако в межсезонье на распродаже газонокосилки бензиновые самоходные «Husqvarna» можно приобрести по вполне умеренной стоимости.

Параметр

Описание

Привод

Задний

Ширина покоса, мм 530 Объём и форма травосборника

62 литра, мягкий

Уровень шума, дБ 98 Мульчирование

+

Мощность, л. с.

3,2 Рабочий объём, см³ 190 Материал колёс

Пластик

Материал корпуса

Сталь

Вес, кг 37 Husqvarna LC 153S

Модель «MTD Advance 53 SPKVHW»

Модель премиум-класса, широкий функциональный набор, покос осуществляется в нескольких режимах. Газонокосилка работает с минимальным уровнем шума.

Параметр

Описание

Привод

Задний

Ширина покоса, мм 530 Объём и форма травосборника

70 литров, мягкий

Мульчирование

Есть

Мощность, л. с.

5,5 Рабочий объём, см³ 180 Колёса

Пластик

Корпус

Сталь

Вес, кг 44 MTD Advance 53 SPKV HW Газонокосилка бензиновая самоходная «CHAMPION LM5345BS»

Модель выделяется повышенной мощностью и системой быстрого запуска. Для мульчирования необходимо установить специальную насадку.

Параметр

Описание

Привод

Задний

Ширина покоса, мм 530 Объём и форма травосборника

70 литров, мягкий

Высота скашивания, мм 19−76 Мощность, л. с.

6 Колёса

Пластик

Корпус

Сталь

Вес, кг 41 CHAMPION LM5345BS

Газонокосилка бензиновая самоходная «Honda HRG 415C3 SDE»

Основное преимущество данной модели — низкий уровень шума во время покоса. Она манёвренна, может работать на неровных участках.

Параметр

Описание

Привод

Задний

Ширина покоса, мм 410 Объём и форма травосборника

50 литров, мягкий

Мульчирование

Нет Мощность, л. с.

4,5 Колёса

Пластик

Корпус

Сталь

Вес, кг 30,5 Honda HRG 415C3 SDE Модель «Viking MB 6 RH»

Повышенная манёвренность и прочность выделяют данную модель из аналогов. Аппарат создан для покоса высокой травы. Есть возможность установки дополнительных настроек.

Характеристика

Параметр, описание

Привод

Задний

Ширина покоса, мм 530 Высота скашивания, мм 55−150 Колёса

Пластик, 3 колеса

Корпус

Сталь

Вес, кг 67 Viking MB 6 RH Где выгоднее купить газонокосилку бензиновую самоходную для неровного участка, обзор цен После подробного анализа рейтинга, изучения отзывов потребителей можно приступать к выбору самоходной газонокосилки. Для этого предлагаем ознакомиться с ориентировочной стоимостью наиболее востребованных изделий. Следует учитывать, что в межсезонье многие интернет-магазины и представители производителей проводят распродажи самоходных бензиновых газонокосилок, в связи с чем, можно купить модели высокого класса по вполне бюджетной стоимости.

Фото

Модель

Стоимость, руб.

Макита PLM4621

29 990 Ал-Ко 119617 Highline

26 000 Husqvarna LC 153S

51 000 MTD Advance 53 SPKV HW 49 300 CHAMPION LM5345BS

23 266 Honda HRG 415C3 SDE 35 000 Viking MB 6 RH 92 990 Индикатор травосборника оповестит о наполнении ёмкости

Заключение

Перед выбором модели необходимо сравнить технические параметры, плюсы и минусы каждой модели. Отзывы покупателей помогут обратить внимание на некоторые особенности изделия. И только после этого можно выбирать самоходную газонокосилку, которая будет полностью удовлетворять потребности. В статье мы акцентировали внимание, на ключевые моменты каждой модели. Надеемся, что обзор будет полезен. Если остались вопросы или вы можете поделиться своим опытом, ждём вас в комментариях.

Для покоса травы на больших площадях следует приобретать газонокосилку-минитрактор

И в заключение предлагаем посмотреть видео с советами по выбору газонокосилки.