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WD-40 вместо масла: что будет, если залить в мотор
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WD-40 вместо масла: что будет, если залить в мотор 

Авторамблер 8 часов назад
Фото: Авторамблер
Наверное, все новые идиотские идеи на тему того, как можно уничтожить собственный автомобиль, будут появляться до скончания времен.
В этот раз ребята из США решили залить в двигатель вместо моторного масла известную и любимую по всему миру смазку WD-40. И как вы думаете, чем все закончилось?
Да, именно этим — возгоранием в моторном отсеке. Сначала все было неплохо: машина ехала, двигатель работал исправно, показатели на приборной панели были в норме. Однако в какой-то момент в салоне появился неприятный запах, движок стал сбоить, стрелка давления масла поползла вверх.
Поняв, что рисковать больше не стоит, ребята покинули салон машины и оставили ее работать вхолостую. И вуаля! Вскоре выхлопная труба раскалилась докрасна, а еще через секунды из-под капота вырвалось пламя.
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