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McLaren восстановил 21-летний суперкар до состоянии нового
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McLaren восстановил 21-летний суперкар до состоянии нового 

Motor.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Motor.ru
Подразделение McLaren Special Operations (MSO) анонсировало запуск заводской программы сертификации классических суперкаров F1 и представило первый автомобиль, который получил соответствующий документ. Им стал восстановленный до состояния новой машины «лемановский» McLaren F1 GTR Longtail образца 1997 года.
Программа сертификации разработана для владельцев дорожных и гоночных F1. Она гарантирует точность информации о происхождении суперкара, оригинальность основных узлов и агрегатов, подтверждает данные об истории обслуживания машины, а также ее участия в гонках. Соответствие оригинальной спецификации подтверждается архивными записями.
Вместе с сертификатом владелец McLaren F1 получает иллюстрированную книгу, документирующую историю автомобиля. Всего под действие программы попадает 64 дорожных и 28 гоночных «Макларенов».
Гоночный F1 GTR 25R — один из трех суперкаров с «длинным хвостом», построенных для команды Gulf-Davidoff к сезону 1997 года. После неудачного выступления в «24 часах Ле-Мана» автомобиль был отремонтирован и продан в Японию, где участвовал в различных соревнованиях вплоть до 2005 года.
Восстановление машины заняло 18 месяцев. Для этого специалисты MSO использовали оригинальные запчасти, которые хранились на складе фабрике в специальном контейнере. Среди них: гоночная коробка и синие опознавательные огни, которые изначально были позаимствованы у самолета.
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