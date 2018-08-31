Технологии не позволяют McLaren выпустить электрический суперкар ранее 2025 года 

McLaren продолжает продвигать свои планы по производству полостью электрического суперкара, но не спешит строить его до тех пор, пока не улучшатся технологии батарей.
В интервью сайту Automotive News исполнительный директор McLaren Майк Флюитт отметил, что батарея электрического суперкара компании должна выдерживать, как минимум, 30 минут с полной отдачей на гоночном треке.
«Мы поставили себе цель — автомобиль должен выжимать максимум на протяжении 30 минут, а после этого стать на подзарядку и быть готовым к новому использованию через те же 30 минут», отметил Флюитт.
Впрочем современные батареи на такое неспособны, поэтому McLaren не планирует предлагать спорткар, который будет ограничен в своих возможностях. При этом британские инженеры не видят шансов, что технологии батарей существенно продвинутся в этом плане, по крайней мере, до 2025 года.
С другой стороны, электрификация является частью стратегии компании. Весь мир идет в направлении ужесточения экологических норм для автомобилей, и особенно агрессивен в этом плане Китай. Так что к 2025 году все автомобили McLaren будут оснащаться гибридными силовыми установками для повышения производительности и соблюдения более строгих экологических норм.
Одной из первых таких моделей в линейке McLaren станет Speedtail, мощность которого составит более чем 987 лошадиных сил, что сделает Speedtail самым мощным и самым быстрым автомобилем марки — быстрее, чем F1. Максимальная скорость новинки должна превысить 391 км/час.