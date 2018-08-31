Ещё
Технологии не позволяют McLaren выпустить электрический суперкар ранее 2025 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Технологии не позволяют McLaren выпустить электрический суперкар ранее 2025 года 

LiveCars.Ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
McLaren продолжает продвигать свои планы по производству полостью электрического суперкара, но не спешит строить его до тех пор, пока не улучшатся технологии батарей.
В интервью сайту Automotive News исполнительный директор McLaren Майк Флюитт отметил, что батарея электрического суперкара компании должна выдерживать, как минимум, 30 минут с полной отдачей на гоночном треке.
«Мы поставили себе цель — автомобиль должен выжимать максимум на протяжении 30 минут, а после этого стать на подзарядку и быть готовым к новому использованию через те же 30 минут», отметил Флюитт.
Впрочем современные батареи на такое неспособны, поэтому McLaren не планирует предлагать спорткар, который будет ограничен в своих возможностях. При этом британские инженеры не видят шансов, что технологии батарей существенно продвинутся в этом плане, по крайней мере, до 2025 года.
С другой стороны, электрификация является частью стратегии компании. Весь мир идет в направлении ужесточения экологических норм для автомобилей, и особенно агрессивен в этом плане Китай. Так что к 2025 году все автомобили McLaren будут оснащаться гибридными силовыми установками для повышения производительности и соблюдения более строгих экологических норм.
Одной из первых таких моделей в линейке McLaren станет Speedtail, мощность которого составит более чем 987 лошадиных сил, что сделает Speedtail самым мощным и самым быстрым автомобилем марки — быстрее, чем F1. Максимальная скорость новинки должна превысить 391 км/час.
LiveCars.Ru: последние новости
Volkswagen раскрыл интерьер нового кроссовера T-Cross Lexus обновил спорткупе RC под стиль более дорогого LC Toyota отказалась от Auris в пользу Corolla
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой69
Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson
В Новосибирске девушку укололи иглой в толпе, полиция ищет очевидцев2
Вся правда: что ждет россиян в Крыму170
Стали известны особенности обновлённого Ford Kuga
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
00:53
Открыл и закрыл мотосезон за 3 секунды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение