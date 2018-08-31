Лишь половина моделей Volkswagen прошла экологический тест WLTP

Компания Volkswagen заявила, что лишь половина ее моделей на данный момент прошла сертификацию на соответствие новому стандарту измерения расхода топлива и вредных выбросов WLTP, который вступает в силу с 1 сентября.

Новый стандарт отличается более жесткими требованиями к автомобилям и на его прохождение требуется в несколько раз больше времени, нежели при устаревшем цикле проверки NEDC. Из 14 крупносерийных моделей, реализуемых в Европе, Volkswagen пока что успел сертифицировать лишь 7.

В компании отметили, что самая популярная модель — Golf — все еще не прошел тестирование. Ожидается, что его очередь подойдет к концу сентября, а до этого времени компания не сможет поставлять его к дилерам.