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Лишь половина моделей Volkswagen прошла экологический тест WLTP
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Лишь половина моделей Volkswagen прошла экологический тест WLTP 

Quto.ru + ещё 1 14 часов назад
Фото: Quto.ru
Компания Volkswagen заявила, что лишь половина ее моделей на данный момент прошла сертификацию на соответствие новому стандарту измерения расхода топлива и вредных выбросов WLTP, который вступает в силу с 1 сентября.
Новый стандарт отличается более жесткими требованиями к автомобилям и на его прохождение требуется в несколько раз больше времени, нежели при устаревшем цикле проверки NEDC. Из 14 крупносерийных моделей, реализуемых в Европе, Volkswagen пока что успел сертифицировать лишь 7.
В компании отметили, что самая популярная модель — Golf — все еще не прошел тестирование. Ожидается, что его очередь подойдет к концу сентября, а до этого времени компания не сможет поставлять его к дилерам.
Издание Automotive News сообщает, что в Европе многие производители готовятся к снижению продаж в течение сентября-октября. В Volkswagen делают ставку на декабрь, когда у компании будет шанс наверстать упущенную выгоду. Читайте статью на QutoЧитайте также:Автомобили BMW перестали пускать на городские парковки в Южной КорееНазваны самые популярные автомобильные марки в РоссииКак устроен механизм дверей BMW Z1, складывающихся в пороги
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