В Сети появилось видео обзора Mercedes-AMG Project One

Новое видео, появившееся в Сети позволяет заглянуть в салон будущего гиперкара Project One от известного бренда Mercedes-AMG. Предстоящие гиперкары, такие как Aston Martin Valkyrie и Speedlail от McLaren , в последнее время получают много внимания со стороны средств массовой информации, чего нельзя сказать о Mercedes-AMG Project One.

Как ни странно, машина с двигателем F1 не делает заголовки так часто, как должна бы, и до сих пор неизвестно, когда будет презентована ее производственная форма.

Новое видео, появившееся с шоу-машиной, длится всего лишь минутку, но и этого достаточно, чтобы представить, насколько экстремальным будет Project One.

Заглянув с водительской стороны в салон, мы видим лишь несколько физических элементов управления на приборной панели и несколько планшетов. Модель не имеет обычных дверных ручек, а ради экономии веса сидения получились очень тонкими.

Рулевое колесо выглядит так, как будто оно было взято прямо из машины Формулы 1, где Project One унаследовал 1,6-литровый двигатель V6 с турбонаддувом с двигателем с двигателем Льюиса Хэмилтона в 1970 году. Причина, почему приборная панель имеет очень мало элементов управления, связана с тем, что большинство кнопок и ручек были встроены в рулевое колесо, так что водителю не придется снимать руки с «баранки».

Также заметно щедрое использование углеродного волокна по всему интерьеру, что помогает Project-One поддерживать низкий вес при 1300-1400 кг по Mercedes-AMG. Это впечатляет, если учесть, что F1-производный зверь будет предлагать комбинированную мощность более 1000 лошадиных сил благодаря двигателю V6 и четырем электромоторам.

Клиентский спрос на Project One, мягко говоря, исключителен. Mercedes-AMG получил 1100 запросов от «надежных клиентов», но он будет придерживаться своего первоначального плана создания всего 275 автомобилей, которые уже давно распроданы.