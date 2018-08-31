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Как устроен механизм дверей BMW Z1, складывающихся в пороги
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Как устроен механизм дверей BMW Z1, складывающихся в пороги 

Quto.ru 7 часов назад
Фото: Quto.ru
В 1987 году на автосалоне во Франкфурте компания BMW представила компактный родстер Z1, отличительной особенностью которого были складные двери. Некоторые могут принять это за пресловутый «колхоз», но эта сложнейшая технология была запатентована BMW.
Двери родстера вместо того, чтобы открываться традиционно наружу или по-спортивному вверх, убираются в порог.
Управление происходит, как ни странно, с помощью электронного блока. Но в целях безопасности инженеры реализовали и ручной способ открытия-закрытия. Правда, для того, чтобы открыть их требовалась богатырская сила, а закрыть их вручную под силу, вероятно, лишь тяжелоатлету.
На видеоролике можно понаблюдать, как именно устроен сложный механизм складных дверей, уезжающих в порог. Восторг, на самом деле, вызывает весь автомобиль, а его дизайнером был никто иной, как Стив Маттин — нынешний дизайнер АвтоВАЗа.
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