Россияне купили седанов бизнес-класса на 65 млрд рублей

Россияне купили седанов бизнес-класса на 65 млрд рублей Исследование аналитиков «Автостат Инфо» показало, что в России с января по июль 2018 года автомобилей Е-сегмента (бизнес-класс) было продано на общую сумму 65,1 млрд рублей. Только за июль этого года затраты россиян на покупку таких машин составили 11,2 млрд рублей.

Основную «кассу» выручки в сегменте Е делает модель Toyota Camry. За период первых семи месяцев этого года россияне купили 15 816 новых «Камри» и заплатили за них 25,8 млрд рублей. На втором месте среди самых доходных бизнес-седанов оказался Mercedes-Benz E-Класса. Продажи этой модели за семь месяцев 2018 года составили 3288 ед., на покупку такого количества машин потребители потратили 12,1 млрд рублей. В то же время они купили 3357 ед. автомобилей BMW 5-Серии и потратили на них 10,7 млрд рублей, что и обеспечило баварской модели третьей место в рейтинге сегмента.

В «пятерке» седанов бизнес-класса с самыми высокими показателями денежного оборота оказались также Audi A6 и Skoda Superb . С января по июль включительно в России было продано 1417 седанов Audi A6 на общую сумму 4 млрд рублей, а также 1109 автомобилей Skoda Superb — на 1,9 млрд рублей.

Ранее «Автостат Инфо» сообщал также, что за семь месяцев 2018 года в России было продано 28 678 автомобилей Е-сегмента. Это на 5,7% превысило результаты продаж прошлого года — 27 122 ед. авто.