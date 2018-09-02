За семь месяцев россияне потратили на люксовые машины более 32 млрд рублей

«Автостат Инфо» сообщает, что с января по июль 2018 года российские покупатели приобрели машин класса F+S (люксовые авто и спорткупе) на сумму 32,6 млрд рублей.

В этом сегменте авторынка России покупатели затратили наибольший объем денежных средств на покупку автомобилей Mercedes-Benz S-Класса, что показало исследование «Автостат Инфо». За отчетные семь месяцев в стране было продано 1505 автомобилей Mercedes-Benz S-Класса на сумму 12,1 млрд рублей. Второе место по величине выручки с продаж среди люксовых автомобилей занимает BMW 7-Серии. С января по июль 2018 года в России было продано 734 таких машины на сумму 4,2 млрд рублей. На третьем месте находится Porsche Pamanera — 2,5 млрд рублей потратили покупатели на покупку 301 автомобиля этой модели. В тот же период они потратили 2,1 млрд рублей на машины модели BMW 6-Серии GT (продан 521 такой автомобиль) и 1,4 млрд рублей — на Audi A5 (реализовано 523 таких авто).

В число самых доходных моделей сегменте люксовых авто и спорткупе входят, согласно исследованию «Автостат Инфо»:

Audi A8 — 1,05 млрд рублей (продано 187 ед. авто),

Lexus LS — 1,03 млрд рублей (продано 162 авто),

Porsche 911 — 967,2 млн рублей (108 ед.),

Rolls-Royce Wraith — 657,8 млн рублей (29 шт.),

Cadillac XTS — 595,4 млн рублей (53 ед.).

Объем продаж в этом сегменте вырос, согласно данным «Автостат Инфо», на 2,7% за отчетные январь-июль 2018 года и составил 5071 ед. авто против 4938 ед., реализованных годом ранее.