10 новинок авторынка, которые должен увидеть каждый

Фото: Сергей Куксин

Как известно, Московский международный автосалон проходит в столице всего один раз в два года, и вот, день Х для российских автолюбителей настал: выставка в столице открывается для посетителей 31 августа. Однако журналистам удалось побывать на мероприятии на пару дней раньше — теперь мы готовы приоткрыть вам завесу тайны и показать, какие новинки презентовали крупнейшие автопроизводители в этом году.

Aurus Senat

Фото: Юрий Зубко

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ММАС-2018 стал площадкой для мировой премьеры российских люксовых автомобилей Aurus Senat и Aurus Senat Limousine. Эти полноприводные авто созданы на модульной платформе и оборудованы девятиступенчатой коробкой-автоматом. Продаваться эти машины будут уже в начале 2019 года — по предварительным данным, каждая из них обойдется новым владельцам в 10 миллионов рублей. В продажу поступят седан, лимузин и минивэн Aurus, а еще компания работает над созданием внедорожника, кабриолета и мотоцикла. В первый год продаж планируется реализовать не более 70 экземпляров.

Создатели концепта «Лады 4×4 Vision» утверждают, что вдохновлялись знакомой нам с детства «Нивой», однако автомобиль больше похож на представителей Х-семейства. В любом случае, новый внедорожник появится на рынке не раньше, чем в 2022 году. Кстати, у автомобиля нет центральной стойки, задние двери открываются против движения, а еще имеются огромные диски и цифровая приборная панель. Кстати, ИА «В городе N» уже рассказывало читателям об этом авто.

Лада Xray Cross

Фото: Юрий Зубко

От предыдущей модели новая Xray Cross отличается тем, что имеет 17-дюймовые диски, увеличенный клиренс и дополнительный обвес из пластика. Кроме того, у этого авто задние дисковые тормоза, антенна-плавник, расположенная на крыше, и блок с выбором режима движения — всего их пять: зимний, «песок», спорт, отключение ESC и кнопка включения обычного режима ESC. В «АвтоВАЗе» заявили, что продажи автомобиля стартуют в конце 2018 года.

Лада-Гранта

Фото: Юрий Зубко

У «Гранты» поменялась передняя часть кузова — она стала напоминать представителей Х-семейства и «Весту». Теперь в линейке не только седан и лифтбэк, но и хетчбэк, и даже универсал. Все как обычно: двигатель 1,6 литра, мощность — 87, 98 и 106 «лошадей», три вида коробки передач — робот, автомат и привычная механика. Приготовьтесь: в автосалонах машины появятся уже в сентябре. К слову, ранее «АвтоВАЗ» озвучил цены на новую «Ладу-Гранту».

«Лада-Веста Спорт»

Фото: Юрий Зубко

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Обновленная «Веста» получилась действительно спортивной: бампер с рельефными элементами, расширенные колесные арки, 17-дюймовые диски, спойлер и хром на оконечниках выхлопной системы. Салон встретит покупателей декоративными элементами, выполненными «под карбон», перфорированной кожей на руле и рукоятке «механики». При этом потолок и стойки будут черными. Из «начинки» — двигатель 1,8 литра и мотор мощностью 145 лошадиных сил. Максимальная скорость авто — 198 километров в час, причем разогнаться до «сотки» оно способно за 9,6 секунды. В продажу спортивные «Весты» поступят до конца года.

Французский производитель Renault презентовал купе-кроссовер — возможно, самую красивую новинку из представленных. Отличительные черты машины — ниспадающая линия крыши, узкие светодиодные фары, выполненная в непривычном стиле решетка радиатора, хромированные элементы и яркая оптика. Примечательно, что продажи этой машины начнутся сначала в России, а уже потом по всему миру. Еще бы, ведь в разработке модели на всех этапах участвовали наши соотечественники.

Фото: Андрей Полухин

Раньше нам был знаком только Sandero Stepway, а теперь свой вариант для поездок по бездорожью обрел и «Логан». Здесь надо отметить 195-миллиметровый клиренс и пластиковую защиту по всему периметру. Кроме того, на авто необычная оптика, радиаторная решетка с хромом и эргономичный руль. Внутри — система дистанционного запуска, климат-контроль и задние парктроники.

Фото: Юрий Зубко

Обновленная Ceed создана на платформе К2. Благодаря новым пружинам и амортизаторам хэтчбэк получил увеличенный дорожный просвет, а также систему автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль и систему распознавания дорожных знаков, наделенную способностью тормозить автоматически. Кстати, авто уже есть у дилеров. Что касается универсала Ceed Sport Wagon, его багажник вырос на 97 литров, а пятая дверь открывается при помощи электропривода. Его в продаже пока нет, и когда будет — неизвестно.

Hyundai Santa Fe Фото: Ренат Закиев

Santa Fe четвертого поколения отличают ячеистая радиаторная решетка, два ряда головной оптики, изогнутая крыша, удлиненный капот и передняя панель с внушительным сенсорным дисплеем. Внутри еще интереснее: создатели оснастили свое детище системой под названием Smart Sense. Это значит, что в закрытой машине можно оставлять животных и детей, а пассажир не сможет открыть дверь, если рядом движется другой транспорт. Новую версию Hyundai Santa Fe уже можно встретить в салонах.

Haval F7 Фото: Андрей Полухин

При создании этого китайского кроссовера дизайнеры рассчитывали на молодых автолюбителей, что не могло не сказаться на внешнем виде и внутреннем содержании авто. Изящные черты, матричные светодиодные фары, цифровая приборная панель, тачскрин с функцией управления голосом, доступ в интернет, моторы на 190 лошадиных сил и семиступенчатая коробка-робот; безусловно, дополняет список преимуществ Haval F7 и полный привод. В России машина появится в будущем году — кстати, выпускать ее будут в Тульской области.

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