Итоги ММАС-2018: рендеры и реальность. Часть вторая, легковые

Предлагаем вашему вниманию вторую часть нашей сравнительной подборки, позволяющей оценить, насколько близки были наши ожидания относительно внешности будущих новинок к действительности. Вчера мы обозревали кроссоверы, сегодня же рассмотрим легковые новинки, часть из которых была презентована на Московском автосалоне, а другие — в течение уходящего лета. Начнём с одного из главных событий выставки, а именно с презентации бренда AURUS и, в частности, представительского седана SENAT. Портал «Карельские Вести» предугадывал внешность автомобиля ещё в начале этого года, и это нам удалось почти на сто процентов, кроме графики фонарей и дизайна молдинга крышки багажника.

Продолжает нашу подборку BMW , которая в середине июня показала возрождённое купе 8 серии, в то время как наши рендеры увидели свет ещё в феврале. Здесь ожидания практически полностью совпали с реальностью, за исключением небольших различий в заднем бампере и фонарях.

Далее следует целая россыпь новинок АВТОВАЗа , значительную часть которых составляет обновлённое семейство Гранта. Начнём с седана, рендеры которого мы делали два раза. Первые изображения были готовы в начале лета 2017 года, когда только появилась первая информация о возможном обновлении и ещё не было никаких шпионских фотоснимков. Тогда нам удалось угадать решение задней части седана с новой крышкой багажника. Когда конкретики стало больше, мы сделали новые рендеры и более точно воспроизвели переднюю часть автомобиля.

Помимо седана, были также представлены обновлённые хэтчбек, лифтбек и универсал, главным отличием внешности которых является новая передняя часть в стиле Весты. Разница с нашими рендерами заключается лишь в деталировке фар и дизайне боковых частей переднего бампера.

Ещё одна новинка в В-классе — седан Renault Logan , получивший кросс-версию под знакомым именем Stepway. Полтора месяца назад мы представляли своё видение того, как может выглядеть автомобиль. Серийная модель получила бампера несколько иного дизайна, в остальном всё схоже.

Завершит нашу подборку седан Volvo S60 нового поколения, премьера которого состоялась в июне, в то время как портал «Карельские Вести» опубликовал свои рендеры ещё в начале марта. Нам удалось воспроизвести внешность автомобиля практически на сто процентов, разницу можно разглядеть разве что в форме подштамповки на крышке багажника.

На этом пока всё, следите за нашей постоянной рубрикой! По материалам: www.kolesa.ru