Новый хэтчбек «Лада XRAY Кросс»: чем он отличается от обычной модели?

Одной из новинок АвтоВАЗа , представленных на проходящем сейчас Московском автосалоне, стал серийный хэтчбек " Лада XRAY Кросс".

Самый яркий экспонат на выставочном стенде «Лады» — концепт «4×4 Vision», но серийное воплощение этой модели придётся ждать как минимум три года. А вот оказавшийся в тени хэтчбек «Лада XRAY Кросс» появится в автосалонах дилеров уже в этом году. При этом автомобиль отличается от обычного «Иксрея» не только увеличенным на пару сантиметров дорожным просветом…

Как и положено в таких случаях, вариант с приставкой «Кросс» получил новые бамперы, пластиковые накладки на пороги и колёсные арки, рейлинги. И без того немаленький дорожный просвет в 195 мм увеличили до 215 мм.

В салоне появились цветные вставки на передней панели, изменённое оформление щитка приборов и новые, более удобные передние сиденья. Обогрев передних кресел теперь трёхступенчатый, а за доплату будут предлагать и обогрев задних мест. А ещё у руля появилась регулировка по вылету.

В основе конструкции «Лады XRAY Кросс» лежит хорошо знакомая платформа B0, но модернизированная специально для этой модели. В списке доработок — изменённая передняя подвеска с новыми нижними рычагами, электрический усилитель руля вместо электрогидравлического, задние дисковые тормоза вместо барабанных.

Наконец, «XRAY Кросс» стал первой серийной моделью марки с функцией изменения настроек шасси. При помощи шайбы внизу центральной консоли водитель сможет выбрать один из нескольких режимов — обычный, спортивный, снег, песок. В зависимости от этого у машины изменяются настройки противобуксовочной системы, антиблокировочной системы, системы стабилизации, калибровка педали акселератора и режим работы имитации межколёсного дифференциала.

По предварительной информации, новая версия хэтчбека будет оснащаться 1,8-литровым мотором мощностью 122 л. с. в сочетании с «механикой» или роботизированной коробкой передач.

Продажи «Лады XRAY Кросс» должны начаться ближе к концу года. Цены, как это принято, пока держат в секрете, но в любом случае автомобиль окажется дороже обычного «Иксрея» (сейчас хэтчбек с мотором 1.8 стоит от 680 000 рублей).