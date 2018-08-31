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Посмотрите на новый BMW Z4 в движении
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Посмотрите на новый BMW Z4 в движении 

Motor.ru 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания BMW опубликовала первые промо-ролики родстера Z4 (G29) нового поколения. На видео можно увидеть автомобиль в движении, детально рассмотреть его экстерьер и интерьер.
Дебют нового BMW Z4 в версии M40i First Edition состоялся на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Модель получила дизайн, основанный на стилистике прототипа Concept Z4 Roadster, более низкий центр тяжести и впервые доступный для родстера BMW проекционный дисплей.
Видео: BMW  Под капотом BMW Z4 M40i установлен трехлитровый рядный двигатель, мощность которого в спецификации для американского рынка составляет 387 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (96 километров в час) родстер способен разгоняться за 4,4 секунды.
Видео: BMW  В оснащение машины M40i First Edition вошла адаптивная светодиодная головная оптика, комплекс BMW Live Cockpit Professional с двумя дисплеями высокого разрешения, подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, тормоза и активный дифференциал M Sport.
Видео: BMW  Более подробная информация о комплектациях и технической начинке нового BMW Z4 будет анонсирована в сентябре.
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