Посмотрите на новый BMW Z4 в движении

Компания BMW опубликовала первые промо-ролики родстера Z4 (G29) нового поколения. На видео можно увидеть автомобиль в движении, детально рассмотреть его экстерьер и интерьер.

Дебют нового BMW Z4 в версии M40i First Edition состоялся на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Модель получила дизайн, основанный на стилистике прототипа Concept Z4 Roadster, более низкий центр тяжести и впервые доступный для родстера BMW проекционный дисплей.

Видео: BMW Под капотом BMW Z4 M40i установлен трехлитровый рядный двигатель, мощность которого в спецификации для американского рынка составляет 387 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. С места до 60 миль в час (96 километров в час) родстер способен разгоняться за 4,4 секунды.

Видео: BMW В оснащение машины M40i First Edition вошла адаптивная светодиодная головная оптика, комплекс BMW Live Cockpit Professional с двумя дисплеями высокого разрешения, подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, тормоза и активный дифференциал M Sport.

Видео: BMW Более подробная информация о комплектациях и технической начинке нового BMW Z4 будет анонсирована в сентябре.